Rho in festa per la sua Banda: 125 anni di musica tra parata e spettacolo il prossimo 5 settembre

Letture: 2.333

Rho celebra 125 anni di musica: il 5 settembre la grande festa del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale. Una serata di musica, tradizione e spettacolo nel cuore della città, in collaborazione con l’Oratorio San Carlo e nell’ambito della Tradizionale Festa dell’Oratorio 2026. Rho si prepara così a festeggiare un anniversario straordinario. Infatti sabato 5 settembre 2026 il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho, sotto la guida del Presidente Corrado Morelli, celebrerà i propri 125 anni di attività con un grande evento aperto a tutta la cittadinanza, che unirà musica, folklore, memoria e partecipazione.

Inserzioni

La manifestazione, sotto la direzione artistica del M° Simone Clementi e organizzata in collaborazione con l’Oratorio San Carlo, è inserita nel programma della Tradizionale Festa dell’Oratorio 2026, e coinvolgerà il centro cittadino e l’Oratorio San Carlo in una serata ricca di appuntamenti, con la partecipazione di importanti realtà musicali e folkloristiche provenienti dal territorio. Accanto alla Banda di Rho saranno presenti l’Academy Parade Band – Marching Band, la Maxentia Brass Band, gli Sbandieratori di Ferno e il Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno, protagonisti di una grande parata tra le vie cittadine.

Inserzioni







Il programma della serata prenderà il via alle ore 19.00 con la sfilata dei singoli gruppi per le vie di Rho. Alle 19.15, in Piazza San Vittore, è previsto il saluto delle Autorità cittadine, seguito da un prologo musicale in Piazza Visconti. Alle 19.45 partirà la Grande Parata verso l’Oratorio San Carlo, dove dalle ore 20.00 prenderà vita “Musica a Tavola”, momento centrale della manifestazione durante il quale i diversi gruppi si esibiranno per il pubblico. La serata si concluderà alle 22.30 con il Gran Finale, le premiazioni e i ringraziamenti.

Inserzioni

Per tutta la durata dell’evento, a partire dalle ore 19.00, sarà attivo un punto ristoro presso l’Oratorio San Carlo

L’iniziativa rappresenta non soltanto un’importante ricorrenza associativa, ma anche un’occasione per ripercorrere oltre un secolo di storia cittadina. Le origini del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale risalgono infatti al 1901 e sono documentate negli scritti di Don Giulio Rusconi, dove racconta:

«Diciannove soci decisero di dare vita a una nuova musica. Il che avvenne con l’immediato acquisto di strumenti, come fa fede la fattura datata 11 settembre 1901.» Parole che testimoniano l’entusiasmo e la determinazione di un gruppo di cittadini che, oltre un secolo fa, diedero vita a una realtà destinata ad accompagnare la crescita della comunità rhodense, diventando negli anni presenza costante nelle celebrazioni civili, religiose e nelle principali manifestazioni del territorio.

In questi 125 anni, il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho ha attraversato generazioni di musicisti, mantenendo vivo un patrimonio fatto di passione, impegno e servizio alla comunità. Un legame profondo con la città che il prossimo 5 settembre troverà una nuova, significativa espressione attraverso una festa pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età.

Con il patrocinio del Comune di Rho e il sostegno di Fondazione Cariplo

L’evento si inserisce inoltre nel più ampio contesto della Tradizionale Festa dell’Oratorio 2026, sottolineando ancora una volta il forte rapporto tra il Corpo Musicale, l’Oratorio San Carlo e la Parrocchia San Vittore, realtà che da sempre condividono valori di aggregazione, crescita e partecipazione. «Festeggiare 125 anni significa rendere omaggio a tutti coloro che, nel corso del tempo, hanno indossato la nostra divisa, suonato uno strumento e contribuito a mantenere viva questa straordinaria tradizione», dichiarano gli organizzatori. «Sarà una festa della Banda, ma soprattutto una festa per tutta la città di Rho.» La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo: in tal caso, le esibizioni si terranno presso la palestra dell’Oratorio San Carlo a partire dalle ore 21.00 circa.

Programma in sintesi

19.00 – Sfilata dei gruppi per le vie della città

19.15 – Saluto delle Autorità in Piazza San Vittore e Prologo musicale in Piazza Visconti

19.45 – Grande Parata verso l’Oratorio San Carlo

20.00 – “Musica a Tavola”: esibizioni dei gruppi partecipanti

22.30 – Gran Finale, premiazioni e ringraziamenti

Partecipano:

Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho

Academy Parade Band – Marching Band

Maxentia Brass Band

Sbandieratori di Ferno

Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno