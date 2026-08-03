News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

ForlaniniMilano

Parco Forlanini, un droga bazar in auto. 2 arresti

Redazione CNNZ
parco forlanini,milano. Parco Forlanini, un droga bazar in auto. 2 arresti - 03/08/2026
Letture: 3.256

Milano, un controllo della Polizia di Stato al Parco Forlanini ha portato all’arresto di due giovani trovati in auto con un piccolo bazar di sostanze stupefacenti e denaro contante. Gli agenti del commissariato Lambrate hanno fermato un italiano di 28 anni e una connazionale di 24 anni nella serata di sabato 1° agosto. Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all’interno del parco, hanno notato l’automobile con a bordo i due giovani e hanno deciso di controllarla. Avvicinandosi al veicolo hanno percepito un forte odore di droga provenire dall’abitacolo.

Inserzioni

🚔 Nell’auto 1,7 kg di stupefacenti

Gli accertamenti sono quindi proseguiti con la perquisizione dei due occupanti e della vettura. Il 28enne è stato trovato con circa 5.700 euro in contanti. Nell’automobile gli agenti hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di marijuana, circa 70 grammi di MDPV, 20 grammi di cocaina, 14 grammi di ecstasy e 12 grammi di MDMA. Sono stati inoltre trovati sette involucri contenenti complessivamente 8 grammi di metanfetamina, 1,2 grammi di anfetamina e un bilancino di precisione. Il quantitativo complessivo indicato nel comunicato supera un chilo e 600 grammi. Al termine degli accertamenti, l’uomo e la donna sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Il denaro, la droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato.

Inserzioni

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire