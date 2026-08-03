Parco Forlanini, un droga bazar in auto. 2 arresti

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Milano, un controllo della Polizia di Stato al Parco Forlanini ha portato all’arresto di due giovani trovati in auto con un piccolo bazar di sostanze stupefacenti e denaro contante. Gli agenti del commissariato Lambrate hanno fermato un italiano di 28 anni e una connazionale di 24 anni nella serata di sabato 1° agosto. Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all’interno del parco, hanno notato l’automobile con a bordo i due giovani e hanno deciso di controllarla. Avvicinandosi al veicolo hanno percepito un forte odore di droga provenire dall’abitacolo.

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🚔 Nell’auto 1,7 kg di stupefacenti

Gli accertamenti sono quindi proseguiti con la perquisizione dei due occupanti e della vettura. Il 28enne è stato trovato con circa 5.700 euro in contanti. Nell’automobile gli agenti hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di marijuana, circa 70 grammi di MDPV, 20 grammi di cocaina, 14 grammi di ecstasy e 12 grammi di MDMA. Sono stati inoltre trovati sette involucri contenenti complessivamente 8 grammi di metanfetamina, 1,2 grammi di anfetamina e un bilancino di precisione. Il quantitativo complessivo indicato nel comunicato supera un chilo e 600 grammi. Al termine degli accertamenti, l’uomo e la donna sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Il denaro, la droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato.

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