Legnano, controlli in città e nella rete finisce un 31enne, ricercato in Spagna per violenza sessuale su un minore

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Un controllo di routine degli agenti del commissariato di Legnano nel centro cittadino ha portato all’arresto di un marocchhino 31enne ricercato dalle autorità spagnole per una condanna definitiva a 8 anni e 9 mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di un minore. L’uomo è stato fermato giovedì 31 luglio dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Legnano durante uno dei servizi quotidiani di prevenzione e controllo del territorio.

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Fermato senza documenti nel centro di Legnano

Al momento del controllo, il 31enne era privo di documenti d’identità. Per questo motivo è stato accompagnato negli uffici del commissariato di via Gilardelli, dove sono iniziati gli accertamenti per stabilire con certezza le sue generalità. Impronte digitali, fotosegnalamento e tutte le praatiche per accertare la sua identità. Le procedure di identificazione con le verifiche incrociate nelle banche dati delle forze di polizia hanno certificato l’idenditià del marochino e contemporaneamente hanno permesso di scoprire che nei suoi confronti era stato emesso un M.A.E., un mandato di arresto europeo, da parte dell autorità giudiziarie spagnole.

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Il provvedimento riguarda una condanna definitiva a 8 anni e 9 mesi di carcere per una violenza sessuale commessa in Spagna ai danni di un minorenne. Conclusi gli accertamenti, il 31enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Sono state quindi avviate le procedure previste dalla normativa sulla cooperazione giudiziaria internazionale, in vista della sua consegna alle autorità spagnole.

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