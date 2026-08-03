Agguato ad Abbiategrasso: 20enne Ferito, questioni di spaccio?

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Un 20enne egiziano è stato ferito la scorsa notte ad Abbiategrasso, in via Boccherini, un quartiere di edilizia popolare. Sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorritori del 118. La chiamata al 112 è arrivata alle 23.47 di domenica 2 agosto in via Luigi Boccherini, all’altezza del civico 16. Il giovane è stato trovato in strada, colpito alle gambe con due fendenti inferti con un oggetto contundente non ancora identificato.

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La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un auto medica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Il 20enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Vigevano, dove è arrivato alle 00.41. Non è in pericolo di vita.

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🚔 Carabinieri al lavoro sulla pista dello spaccio

Gli accertamenti dei fatti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, intervenuti subito dopo l’aggressione. Il 20enne, che non ha perso conoscenza, ha riferito ai militari di essere stato aggredito da un gruppo di persone con il volto coperto, e non ha fornito ulteriori indicazioni sull’identità degli aggressori o sulle circostanze che hanno preceduto il ferimento. Al momento la dinamica e il movente devono quindi ancora essere ricostruiti. Secondo quanto riferito dai carabinieri, si presume che il ferimento possa essere collegato all’ambiente dello spaccio di stupefacenti.

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