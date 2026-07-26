News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

TurbigoMilano città metropolitana

Turbigo, investe un ciclista e fugge nella notte: rintracciato nel centro di Turbigo

Redazione CNNZ
Turbigo,ciclista investito. Turbigo, investe un ciclista e fugge nella notte: rintracciato nel centro di Turbigo - 26/07/2026
Letture: 3.400

A Turbigo un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato investito nella notte lungo la Statale 341. I carabinieri hanno arrestato un 35enne italiano. La chiamata al 112 è arrivata alle 3.32 di questa mattina. Il ciclista era riverso sul lato della strada per Novara, poco dopo il distributore di carburante. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 35enne ha travolto l’uomo che stava percorrendo la strada in bicicletta e poi si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica dell’AAT di Varese, per la costatazione del decesso, e l’elicottero del 118 decollato da Como, che ha portato il corpo dell’uomo all’ospedale di Cuggiono.

Inserzioni

I carabinieri della Sezione Operativa di Legnano e quelli della Stazione di Cuggiono hanno avviato immediatamente le ricerche dell’auto investitrice. Attraverso l’analisi dei sistemi di lettura delle targhe dei varchi stradali sono riusciti a individuare il veicolo coinvolto nell’investimento e a stabilire a chi appartenesse. Si tratta di un 35enne italiano e meccanico alla Leonardo. Poco dopo l’inizio delle ricerche, un’altra chiamata al 112 ha segnalato un uomo in stato confusionale nel centro di Turbigo. I militari lo hanno così rintracciato, mentre era insieme alla compagna. E’ risultato essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, su disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Inserzioni
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire