Turbigo, investe un ciclista e fugge nella notte: rintracciato nel centro di Turbigo

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A Turbigo un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato investito nella notte lungo la Statale 341. I carabinieri hanno arrestato un 35enne italiano. La chiamata al 112 è arrivata alle 3.32 di questa mattina. Il ciclista era riverso sul lato della strada per Novara, poco dopo il distributore di carburante. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 35enne ha travolto l’uomo che stava percorrendo la strada in bicicletta e poi si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica dell’AAT di Varese, per la costatazione del decesso, e l’elicottero del 118 decollato da Como, che ha portato il corpo dell’uomo all’ospedale di Cuggiono.

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I carabinieri della Sezione Operativa di Legnano e quelli della Stazione di Cuggiono hanno avviato immediatamente le ricerche dell’auto investitrice. Attraverso l’analisi dei sistemi di lettura delle targhe dei varchi stradali sono riusciti a individuare il veicolo coinvolto nell’investimento e a stabilire a chi appartenesse. Si tratta di un 35enne italiano e meccanico alla Leonardo. Poco dopo l’inizio delle ricerche, un’altra chiamata al 112 ha segnalato un uomo in stato confusionale nel centro di Turbigo. I militari lo hanno così rintracciato, mentre era insieme alla compagna. E’ risultato essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, su disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

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