Incidente mortale a Lonate Pozzolo, muore motociclista di Magnago

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Un motociclista di 31 anni residente a Magnago è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 527 Bustese, nei pressi di Lonate Pozzolo. È successo poco prima delle 9.56, ora della chiamata al 118, per uno scontro tra una moto e un furgone. Secondo la prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso improvvisamente il controllo del motociclo, finendo sull’asfalto e urtando un furgoncino che stava sopraggiungendo nella corsia opposta.

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Dopo l’incidente la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno, poi impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area dell’incidente, un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e l’elisoccorso, decollato da Como. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il 31enne non è stato possibile fare nulla e il decesso è stato constatato sul posto. Sono stati allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio, la Polizia stradale di Busto Arsizio e la Polizia locale di Lonate Pozzolo per i rilievi e la gestione della viabilità. Gli accertamenti dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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