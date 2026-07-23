Milano, Molino Dorino: incidente alla fermata dei bus

Letture: 2.495

Un autobus Movibus ha investito un ragazzo di 29 anni mercoledì 22 luglio, poco dopo la partenza dal capolinea di Molino Dorino, a Milano. L’incidente è avvenuto alle 18.40, sulla corsia piú esterna dell’area delle fermate utilizzate dai mezzi del trasporto pubblico. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni presenti sul posto, il giovane era apparso agitato già prima che il pullman partisse. L’autista aveva appena chiuso le porte e messo in movimento il mezzo quando è avvenuto l’investimento. I passeggeri che si trovavano a bordo hanno riferito di non essersi accorti immediatamente di quanto stesse accadendo, proprio perché l’autobus era partito da pochi istanti.

Inserzioni

La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Rosa Celeste. Sul posto è intervenuto il personale della sicurezza Atm, poi raggiunto dagli agenti della Polizia locale di Milano. Il 29enne è stato visitato dai soccorritori e non ha riportato conseguenze tali da rendere necessario il ricovero. Ha rifiutato il trasporto in ospedale . La Polizia locale ha raccolto le testimonianze e svolto gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Inserzioni





