Abbiategrasso, Sara Tiso: «Estranea alle dinamiche dell’aggressione a mio padre»

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Ad Abbiategrasso Sara Tiso interviene pubblicamente, sui gruppi Facebook, dopo la grave aggressione subita dal padre Francesco, ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. L’uomo era rimasto gravemente ferito il 16 luglio nei pressi del Parco delle Fosse. Secondo quanto ricostruito nell’articolo pubblicato dopo l’accaduto, Francesco Tiso aveva raggiunto la zona insieme alla compagna per incontrare un’altra persona. Durante l’appuntamento è scoppiata una lite e il 60enne ha riportato una grave ferita al torace.

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Sara Tiso spiega di essere stata avvisata telefonicamente subito dopo l’aggressione e di avere raggiunto il padre in pochi minuti per prestargli i primi soccorsi. «A parte questo intervento, dettato unicamente dall’emergenza e dall’affetto di una figlia, sono completamente estranea alle dinamiche, alle motivazioni e alle frequentazioni legate a quanto accaduto», precisa.

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«Diffusi accostamenti arbitrari sul mio conto»

La donna afferma che nelle ore successive alla vicenda sarebbero circolati nomi, cognomi e ricostruzioni che giudica falsi e lesive della propria reputazione. Smentisce quindi qualsiasi coinvolgimento nei fatti e sottolinea che la sua vita e il suo percorso personale sono indipendenti dalle vicende riguardanti il padre. Sara Tiso annuncia inoltre di essersi già rivolta ai propri legali per valutare iniziative nei confronti di chi abbia diffuso o continui a diffondere notizie false e accostamenti arbitrari sul suo conto. Nella comunicazione esprime anche preoccupazione per quella che definisce un’escalation di violenza ad Abbiategrasso e auspica un intervento fermo delle istituzioni e delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.

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Chiede infine rispetto per la delicatezza della situazione e la cessazione delle speculazioni. Non intende rilasciare altre dichiarazioni sulla vicenda e lascia agli investigatori e alla magistratura il compito di accertare responsabilità, motivazioni e dinamica dell’aggressione. La figlia di Francesco Tiso conclude ringraziando le persone che le hanno manifestato affetto e vicinanza durante i giorni seguiti al ferimento del padre.