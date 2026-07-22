Milano, 2 georgiani arrestati in viale Monza: erano ricercati dall’Austria

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Milano, due cittadini georgiani destinatari di un mandato di arresto europeo emesso dall’Austria sono stati fermati dalla Polizia durante un controllo in viale Monza. È successo alle 20.40 di martedì 21 luglio. Gli agenti di una volante del Commissariato Greco Turro avevano notato tre uomini all’interno di un money transfer che si trova in zona attorno al numero civico 101 di viale Monza. Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero tentato di inviare del denaro all’estero senza fornire le informazioni richieste per completare l’operazione per cui il trasferimento non è stato effettuato. Poco dopo sono ripartiti a bordo di un’automobile, percorrendo viale Monza in direzione del centro di Milano.

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I poliziotti li hanno fermati per un controllo. I tre uomini si sono mostrati insofferenti e hanno dichiarato che avevano appena ritirato il denaro, che avevano addosso, per interessi turistici. Non avevano documenti personali e durante il controllo della loro auto gli agenti hanno trovato tre torce, numerose paia di scarpe e diversi capi di abbigliamento ancora provvisti delle etichette. Altre scarpe, bagnate e sporche di fango, erano state sistemate nel vano sotto la ruota di scorta. I 3 sono quindi stati accompagnati negli uffici della Questura per accertarne l’identità e verificare la loro posizione.

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Dagli approfondimenti è emerso che due di loro, cittadini georgiani di 25 e 23anni, erano destinatari di un mandato di arresto europeo emesso dall’Austria per reati contro il patrimonio. Il terzo occupante dell’automobile risultava invece segnalato per un rintraccio. Poliziotti stanno effettuando delle indagini per capire se la merce ritrovata sia rubata e quale sia la sua provenienza. Al termine degli accertamenti sono stati arrestati e accompagnati nel carcere milanese di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure legate al mandato emesso dall’Austria. Il terzo uomo è stato invece liberato.

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