Busto Garolfo, i carabinieri riportano alla vita un 52enne

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A Busto Garolfo un intervento delicatissimo dei carabinieri e del 118 si è concluso con la ripresa dell’attività cardiaca di un uomo di 52 anni che è stato letteralmente strappato alla morte. È successo ieri , nei pressi di una abitazione di piazza Diaz, in tarda serata, dopo una richiesta di soccorso al 112 per un tentato suicidio. Quando la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Legnano è arrivata, l’uomo si trovava nel cortile dell’edificio. I familiari presenti lo avevano già liberato dal laccio.

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Però il 52enne non era più cosciente. I militari hanno quindi applicato il defibrillatore automatico esterno in dotazione, ma l’apparecchio non ha indicato la possibilità di erogare la scarica. Il cuore era già completamene fermo. I Carabinieri allora hanno iniziato immediatamente il massaggio cardiaco, proseguendo le manovre di rianimazione fino all’arrivo del personale sanitario.

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Anche i soccorritori del 118, arrivati con un’ ambulanza e un’automedica, hanno riscontrato che non vi erano le condizioni per utilizzare il defibrillatore. Durante la rianimazione, il medico ha somministrato una terapia farmacologica mirata, che ha consentito la ripresa dell’attività cardiaca. Una ripresa che non ci sarebbe stata se i carabinieri non evessero effettuato, senza mai fermarsi, il massaggio cardiaco. Dopo che il cuore ha ricominciato a battere autonomamente, l’uomo è stato stabilizzato e quando i parametri vitali sono tornati accettabili è stato trasportato in codice rosso all’ospedale civile di Legnano. Secondo le informazioni comunicate dai Carabinieri, al momento non è piú in pericolo di vita.

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