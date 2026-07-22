Autonomia Lombardia, le pre-intese passano dal Senato alla Camera

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Le pre-intese sull’Autonomia differenziata della Lombardia e di altre tre Regioni approdano alla Camera dopo il via libera ricevuto dal Senato. Il passaggio riguarda le risoluzioni parlamentari relative agli accordi preliminari sottoscritti dal Governo con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Palazzo Madama le ha approvate giovedì 16 luglio con 84 voti favorevoli e 59 contrari. Ora l’esame prosegue a Montecitorio.

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Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera, ha definito il nuovo passaggio «un altro passo avanti» verso l’attribuzione alla Lombardia di maggiori competenze e responsabilità. Secondo il parlamentare, la prosecuzione dell’iter conferma l’impegno assunto dalla Lega con gli elettori lombardi, a partire dal referendum consultivo regionale del 2017.

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🏛️ Che cosa è stato approvato dal Senato

Il voto non assegna ancora direttamente nuove competenze alle Regioni. Il Senato ha approvato le risoluzioni riferite alle pre-intese, cioè agli accordi preliminari dai quali dovranno nascere i successivi provvedimenti legislativi. Dopo l’esame della Camera, il Consiglio dei ministri dovrà predisporre quattro distinti disegni di legge, uno per ciascuna Regione interessata. I testi dovranno quindi essere nuovamente sottoposti alle due Camere entro i tempi previsti dall’iter.

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Il percorso si inserisce nel quadro definito dalla legge 86 del 26 giugno 2024, che disciplina le procedure attraverso le quali le Regioni a statuto ordinario possono ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo l’articolo 116 della Costituzione.

🟢 Cecchetti: «Manteniamo gli impegni con i lombardi»

Cecchetti ha rivendicato il lavoro svolto dalla Lega nei diversi livelli istituzionali e ha ricordato il mandato espresso dai cittadini lombardi. Per il deputato, l’Autonomia permetterebbe di avvicinare le decisioni ai territori, aumentare la responsabilità degli amministratori e impiegare meglio le risorse disponibili. «La Lombardia può e vuole fare di più per i propri cittadini», ha dichiarato Cecchetti, annunciando che la Lega continuerà a sostenere il percorso parlamentare.