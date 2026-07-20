Parabiago: dalle urla ai pugni in strada, ma era solo una lite movimentata

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A Parabiago una lite scoppiata domenica 19 luglio in via Petrarca ha richiesto l’intervento dei soccorritori e dei carabinieri. Un uomo di 42 anni è finito in ospedale. E’ successo intorno alle 13 nei pressi di un bar, rimasto però estraneo ai fatti. La discussione si è svolta all’esterno del locale, lungo la strada. Secondo le prime notizie raccolte, due uomini hanno cominciato a discutere animatamente. Dalle urla e dagli insulti sarebbero passati alle mani, colpendosi con schiaffi e pugni.

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Durante la colluttazione uno dei due è caduto a terra. I residenti, richiamati dal trambusto, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. La Centrale Operativa del 112 ha inviato in via Petrarca un’ambulanza di base della Croce Rossa di Legnano. I sanitari hanno assistito il 42enne e lo hanno trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano Le sue condizioni non sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma l’altro uomo si era già allontanato. Il ferito avrebbe riferito di essere stato aggredito da una persona che non conosceva, senza fornire indicazioni utili per identificarla. in questi casi è diffiicile che la vittima dica cosa è successo e chi lo ha ferito, se lo sa, infatti

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Da quanto si è saputo, la sua versione non coincide completamente con quanto raccontato da alcuni testimoni della zona, secondo i quali la discussione sarebbe nata da vecchie questioni tra i due. Spetterà ai carabinieri ricostruire con precisione l’accaduto se vi sarà una denuncia, o se i medici consegneranno un referto con una prognosi superiore ai 20 giorni. In tal caso infatti i carabiieri potranno procedere d’ufficio.

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