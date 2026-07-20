Milano: maranza, rapine e coltelli: la maxi operazione della polizia anche a Milano

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Anche Milano al centro della vasta operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, anti maranza, coordinata, in 44 province, dal Servizio centrale operativo. Il bilancio nazionale dell’attività è imponente. 539 persone arrestate e 954 denunciate. I poliziotti hanno sequestrato 703 chilogrammi di sostanze stupefacenti, 307mila euro in contanti, 49 armi da fuoco con relativo munizionamento, 87 armi bianche e 95 oggetti atti a offendere.

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L’operazione, condotta dalle Squadre Mobili con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e degli altri uffici della Polizia di Stato, si è concentrata sui giovani coinvolti, singolarmente o in gruppo, in reati contro la persona e il patrimonio, nello spaccio di droga e nella detenzione illegale di armi.

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Le verifiche hanno riguardato anche comportamenti illeciti collegati a discriminazione, odio e violenza, spesso registrati e successivamente diffusi dagli stessi protagonisti attraverso i social network.

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🚔 Quasi 188mila persone controllate in tutta Italia

Nel corso dei servizi sono state controllate complessivamente 187.956 persone, tra le quali 19.489 minorenni. Le attività si sono concentrate soprattutto nelle zone di spaccio, nei luoghi della movida e nelle aree frequentate dai gruppi giovanili. I reati contestati con maggiore frequenza sono lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e possesso di strumenti atti a offendere.

La Polizia di Stato ha controllato anche 1.182 immobili. Tra questi figurano 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Le verifiche hanno interessato inoltre 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali. Nel corso dell’operazione sono state contestate 506 sanzioni amministrative. Gli investigatori hanno inoltre individuato 973 profili social con contenuti inneggianti all’odio e alla violenza.

📱 La rapina in via Torino e il video pubblicato sui social

A Milano gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due ragazze di 15 e 17 anni, una con cittadinanza italiana e l’altra tunisina. Le due minorenni sono ritenute responsabili di una rapina pluriaggravata commessa ai danni di una giovane donna durante la notte del 25 giugno in via Torino, nel centro di Milano. Nel corso dell’aggressione la vittima è riuscita a realizzare un breve video.

Gli investigatori hanno analizzato quelle immagini insieme alle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, ricostruendo gli spostamenti e arrivando all’identificazione delle due ragazze. Una delle arrestate era particolarmente attiva su un noto social network e, poco dopo i fatti, avrebbe pubblicato sulla propria pagina anche il video dell’aggressione.

⚖️ A Milano 164 arresti in flagranza e 92 denunce

Nel corso delle attività svolte a Milano, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà 92 persone per reati contestati a vario titolo. Altre 164 persone sono state arrestate in flagranza per spaccio di droga, furto, rapina, danneggiamento, possesso di documenti falsi, evasione, resistenza, tentato omicidio, maltrattamenti, rissa, lesioni e violazioni della normativa sull’immigrazione.

Sono state inoltre eseguite ordinanze di applicazione di misure cautelari nei confronti di 27 giovani maggiorenni, indagati a vario titolo per furto, spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti, rapina e omicidio. Gli agenti hanno eseguito anche due fermi di indiziato di delitto: uno per furto e uno per omicidio. La Squadra Mobile milanese ha identificato oltre 83mila giovani maggiorenni, dei quali 32.740 cittadini stranieri, e circa 4.500 minorenni.

🎰 Controlli nei negozi, nelle sale gioco e nelle strutture di accoglienza

A Milano sono stati controllati 118 esercizi commerciali, diverse sale gioco e alcune strutture di accoglienza. Gli accertamenti hanno portato all’adozione di 70 provvedimenti amministrativi. Uno dei provvedimenti ha riguardato un centro scommesse che non ha rispettato il divieto di accesso dei minorenni nelle aree dove erano installati apparecchi da gioco.

Sono state elevate anche sei sanzioni per violazioni in materia edilizia, commerciale, igienico-sanitaria e regionale. Gli altri provvedimenti hanno riguardato l’uso personale di sostanze stupefacenti e le violazioni del Codice della strada. I poliziotti hanno controllato 2.167 veicoli e ne hanno sequestrati quattro. Le verifiche sono state svolte nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, nelle aree pedonali, nei parchi, nelle piazze, nei quartieri cittadini, nei centri commerciali, nelle zone dismesse e negli altri luoghi di aggregazione giovanile. Durante i controlli sono stati sequestrati dieci coltelli e numerosi oggetti atti a offendere o utilizzabili per commettere reati. Tra questi figurano forbici, sfollagente telescopici, spray al peperoncino, una mazza da baseball, cacciaviti, pinze e altri strumenti da scasso.