Bernate Ticino: chiude l’ufficio postale, per lavori

L’ufficio postale di Bernate Ticino schiuderà per lavori dal 21 luglio al 4 agosto . Per i cittadini di Bernate Ticino sarà disponibile una postazione dedicata all’ufficio postale di Magenta. L’intervento nella sede di piazza della Pace inizierà martedì 21 luglio e riguarderà la fornitura e la posa del nuovo impianto di climatizzazione. Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, i lavori dovrebbero terminare martedì 4 agosto, salvo variazioni o ulteriori comunicazioni.

Redazione CNNZ

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