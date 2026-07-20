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Bernate Ticino: chiude l’ufficio postale, per lavori

Redazione CNNZ
Bernate Ticino. Bernate Ticino: chiude l'ufficio postale, per lavori - 20/07/2026
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L’ufficio postale di Bernate Ticino schiuderà per lavori dal 21 luglio al 4 agosto . Per i cittadini di Bernate Ticino sarà disponibile una postazione dedicata all’ufficio postale di Magenta. L’intervento nella sede di piazza della Pace inizierà martedì 21 luglio e riguarderà la fornitura e la posa del nuovo impianto di climatizzazione. Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, i lavori dovrebbero terminare martedì 4 agosto, salvo variazioni o ulteriori comunicazioni.

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📮 La postazione dedicata nell’ufficio di Magenta

Durante il periodo dell’intervento, gli utenti di Bernate Ticino potranno rivolgersi all’ufficio postale di Magenta, in via Pusterla 33. All’interno della sede sarà predisposta una postazione dedicata. Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35. Il sabato la postazione resterà operativa dalle 8.20 alle 12.35.

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