Grandine sul pubblico di Bad Bunny: concerto sospeso e spettatori evacuati. Almeno 4 i feriti

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Si ricorderanno il concerto cui non hanno assistito, le migliaia di fan di Bad Bunny che erano accorse alla Maura, l’ex ippodromo di San Siro trasformato in grande stadio per i concerti, in via Lampugnano. Avevano appena iniziato a scaldarsi quando, verso le 21, le tre gocce di pioggia rinfrescanti che dovevano cadere su Milano si sono imprevedibilmente trasformate in una doccia di ghiaccioli. Chicchi di grandine piuttosto grandi hanno colpito alla testa diverse persone mentre il concerto veniva fermato e le persone fatte velocemente evacuare dai vigili del fuoco.

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4 ragazze di 19, 20, 28 e 30 anni hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Sono state portate, in codice giallo e verde, nei pronto soccorsi degli ospedali San Paolo e San Carlo. La Centrale operativa del 118 ha inviato in via Lampugnano 95 4 ambulanze della croce Rossa, Croce Verde e della Misericordia, più un’auto medica.

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L’ondata di maltempo si è abbattuta sulla città poco dopo le 21 di sabato 18 luglio, mentre il musicista portoricano si stava esibendo davanti a migliaia di persone. Come sempre la grandinata si è annunciata con un rapido abbassamento della temperatura e con un vento freddo. La grandine è caduta con particolare intensità sull’area del concerto. Gli spettatori colpiti dai chicchi, soprattutto alla testa, hanno avuto bisogno dell’intervento del personale sanitario. Il concerto è stato sospeso. I vigili del fuoco arivati sul posto insieme alla security del concerto, hanno provveduto a evacuare le migliaia di persone presenti, accompagnandole fuori dall’area interessata dall’evento.

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Dopo l’evacuazione, l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori del concerto e dalle forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno continuato a monitorare la situazione legata all’ondata di maltempo che ha interessato Milano. Una delle ambulanze è rimasta sul posto per assisterli.