Tragedia nell’ Adda: un uomo perde la vita, bimbo di 4 anni soccorso in elicottero

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Un uomo è morto nelle acque dell’Adda vicino a Truccazzano, in provincia di Milano, mentre un bambino di 4 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale a Bergamo, in elicottero, in codice rosso. L’allarme al 112 è arrivato alle 12.31 di sabato 18 luglio, nella zona conosciuta come Golfo Rivolta. Nonostante le manovre di rianimazione in corso dal momento del soccorso, e tutti i tentativi di salvargli la vita, intorno alle 16 è arrivata la notizia che neppure il bimbo ce l’aveva fatta e che ne era stata dichiarata la morte alle 14.30.

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Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l’uomo deceduto e suo fratello, padre del piccolo, erano in acqua. Il bambino di 4 anni si sarebbe tuffato nelle acque del fiume, trovandosi subito in difficoltà. I due adulti sono corsi a soccorrerlo, ma lo zio ha avuto la peggio ed è stato trascinato via dalla corrente. Aveva 47 anni. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione e i particolari diffusi su quanto avvenuto nei minuti successivi sono ancora pochi

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🚒 Sommozzatori al lavoro nell’Adda

I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno avviato le operazioni per recuperare il corpo dell’uomo. Estratto dall’acqua poco fa. Tutti e tre sono di origine indiana e si trovavano sulla sponda di Rivolta d’Adda. Sul posto è intervenuta anche una squadra con autopompa serbatoio, le aps, del distaccamento di Gorgonzola, impegnata nel supporto alle operazioni lungo il fiume. La Centrale Operativa del 112 ha inviato un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e due elicotteri, decollati da Milano e da Como. Il bambino di 4 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche. Sono presenti anche i carabinieri, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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