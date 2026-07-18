Incendio a Milano, 2 persone morte in un appartamento del quartiere Palmanova

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Un incendio è divampato sabato sera in un appartamento di Milano, nel quartiere Palmanova: due persone hanno perso la vita e lo stabile è stato evacuato. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 19.30 al sesto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi 23. Il fuoco ha avvolto l’abitazione, mentre una colonna di fumo si è alzata sopra il palazzo ed è risultata visibile anche a distanza.

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Il Comando dei vigili del fuoco di Milano ha inviato sul posto 6 mezzi. Le squadre sono arrivate in pochi minuti e hanno avviato le operazioni per domare l’incendio, raggiungendo i piani superiori anche con l’autoscala, per poter raffreddare il tetto con il getto d’acqua. Per consentire l’intervento in sicurezza, l’intero stabile è stato evacuato. Alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo, il vero primo nemico degli incendi in abitazione. Al momento non sono state comunicate informazioni precise sul loro numero e sulle condizioni.

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🚒 Il secondo corpo trovato durante le operazioni

Il primo bilancio, diffuso intorno alle 20, indicava la presenza di una vittima, presumibilmente una donna. Poco prima delle 21.24, i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento, e durante le operazioni all’interno dell’appartamento, hanno trovato il corpo privo di vita di una seconda persona. probabilmente un uomo. Le sue generalità non sono ancora state diffuse sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine presenti sul posto. Le squadre dei vigili del fuoco continuano a lavorare per spegnere completamente le fiamme, controllare gli altri appartamenti e mettere in sicurezza l’edificio. Restano da accertare le cause che hanno dato origine all’incendio.

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