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Milano, via Baroni. Accelera al posto di blocco: in casa oltre un chilo di hashish

Redazione CNNZ
hashish. Milano, via Baroni. Accelera al posto di blocco: in casa oltre un chilo di hashish - 14/07/2026
Auto polizia di Stato. Foto di repertorio
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A Milano, in via Costantino Baroni, un uomo è stato arrestato dopo avere tentato di sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine con ua breve fuga in auto. E successo intorno alle 21.50 di ieri. L’italiano, che non ha precedenti, era alla guida di un’utilitaria quando,passando davanti ad un posto di controllo della polizia. ha accelerato. Lo hanno ripreso e bloccato in pochissimi metri. ma è stato fermato poco dopo. Durante il controllo dell’automobile, nel vano anteriore è stato trovato un tirapugni in plastica.

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Il forte nervosismo mostrato dall’uomo ha spinto gli operanti a proseguire gli accertamenti anche nella sua abitazione, situata nella stessa via Baroni. In casa sono stati trovati 1.400 euro in contanti, nove panetti di hashish per un peso complessivo di circa 900 grammi, una confezione contenente 145 grammi di resina di hashish e un bilancino di precisione. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestatoe saràprocessatoper direttissima.

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