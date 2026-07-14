Milano, piazza Bonola: Auto travolge le bancarelle del mercato, poi lo schianto contro un palo

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A Milano un’auto ha travolto le bancarelle del mercato di piazza Bonola poco dopo le 8 di questa mattina: quattro persone sono rimaste ferite e sono intervenuti il 118 e la polizia locale. Un automobilista di 60 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura mentre attraversava l’area occupata dal mercato. La macchina ha investito alcuni banchi utilizzati per la vendita di frutta, passando lungo una zona nella quale si trovavano diversi operatori. La corsa del veicolo è terminata contro un palo dell’illuminazione pubblica.

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🚑 Il conducente trasportato in codice rosso

I soccorritori delle ambulanze inviate sul posto, la croce Rosa Celeste di Milano e Ata Soccorso di Milano, hanno trovato il sessantenne privo di conoscenza all’interno dell’abitacolo. Dopo le prime cure ricevute sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. La centrale operativa ha inviato in piazza Bonola anche un auto con u bordo un infermiere. Lungo la traiettoria dell’auto si trovavano anche tre operatori del mercato, rimasti feriti.

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Tre uomini di 23, 26 e 28 anni. Due di loro sono stati accompagnati negli ospedali San Carlo e Galeazzi, uno in codice giallo e l’altro in codice verde. Il terzo è stato medicato sul posto. Le condizioni delle persone coinvolte, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi, fatta eccezione per il conducente. L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ancora più serie, considerando l’orario e la presenza di commercianti e clienti tra le bancarelle del mercato.

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🚓 La polizia locale ricostruisce la dinamica

In piazza Bonola sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime informazioni utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto, e i vigili del fuoco del comando di Milano. Restano da chiarire le ragioni per le quali il sessantenne abbia improvvisamente perso il controllo della vettura. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di un malore. Gli agenti dovranno inoltre verificare il percorso seguito dall’automobile prima dell’impatto con i banchi e con il palo della luce.