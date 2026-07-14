Milano, Nolo: braccialetto elettronico e divieto di avvicinarsi, ma si presenta con quattro coltelli. Poi la vittima tira sassi contro l’auto dei carabinieri

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A Milano, tra piazzale Loreto e viale Monza, i carabinieri hanno arrestato un 28enne con braccialetto elettronico che ha tentato di aggredire la compagna con un coltello. Nemmeno la vittima era molto a posto e alla fine invece di denunciare lui, ha aggredito i militari.

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L’intervento del Nucleo Radiomobile è scattato nelle prime ore della mattinata di martedì 14 luglio, dopo unadisperata richiesta di aiuto della madre di una ragazza italiana di 21 anni. La donna aveva raccontato al 112 che la figlia si trovava in una situazione di grave e imminente pericolo e che stava fuggendo dal proprio compagno ceh la inseguiva. L’uomo, un 28enne egiziano, con precedenti, era già sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico. Le misure cautelari erano state emesse dall’autorità giudiziaria di Monza lo scorso 28 maggio.

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Quando sono arrivati nella zona di piazzale Loreto, i carabinieri hanno trovato la 21enne in stato di panico. La giovane presentava lesioni che si era inferta da sola, agli arti superiori e inferiori. Secondo la prima ricostruzione dei militari, il 28enne, per motivi legati alla relazione sentimentale,aveva tentato di aggredire la ragazza con un coltello. Un conoscente presente in quel momento è però riuscito a disarmarlo, impedendo che l’azione avesse conseguenze più gravi. I carabinieri hanno quindi bloccato l’uomo. Nel corso degli accertamenti hanno recuperato e sequestrato altri tre coltelli, tra i quali un coltello a farfalla, di cui il 28enne aveva tentato di disfarsi.

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👮 Dall’ospedale alla caserma, poi i sassi contro l’auto

La 21enne, che ha precedenti ed è tossicodipendente, non ha voluto presentare querela contro il compagno. È stata inizialmente soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Dopo gli accertamenti sanitari è stata dimessa con un giorno di prognosi per lo stato di alterazione psicofisica. Sccessivamente è stata accompagnata negli uffici del Nucleo Radiomobile per essere sentita in merito a quanto accaduto tra piazzale Loreto e viale Monza. Al termine degli atti, mentre si trovava all’esterno della caserma, la ragazza ha manifestato un nuovo e crescente stato di agitazione. Ha raccolto e lanciato due sassi contro un’auto di servizio dei carabinieri che stava rientrando al termine del turno. Le pietre hanno colpito il paraurti anteriore destro della vettura.

La 21enne è stata quindi riportata inc aserma e denunciata a piede libero per danneggiamento aggravato e nuovamente trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli, dove questa volta è stata trattenuta in osservazione. Il 28enne è stato arrestato per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, al quale era collegato il braccialetto elettronico, e per il porto abusivo di armi, comprese le armi per le quali non è prevista la licenza di porto d’armi.