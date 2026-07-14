Buscate, schianto sulla provinciale: un volo di cinque metri dalla moto

Letture: 2.565

A Buscate, in provincia di Milano, sulla SP34 ieri pomeriggio si è verificato un grave incidente tra un’auto e una moto., Sul posto i soccorritori del 118, dell’elisoccorso e i carabinieri. Due feriti sono gravi. L’allarme è partito alle 18.11 di lunedì 13 luglio, pochi attimi dopo che era avvenuto l’incidente, all’altezza dell’incrocio con via Cattaneo. Sulla moto viaggiavano due giovani di 21 e 25 anni.

Inserzioni

Secondo le prime informazioni raccolte, il conducente sarebbe residente a Inveruno, mentre il passeggero risiederebbe a Boffalora sopra Ticino. L’impatto ha sbalzato entrambi dalla sella. Uno dei due ha compiuto un volo di circa cinque metri sull’asfalto e, all’arrivo dei soccorritori, non era stato cosciente. Il secondo giovane ha riportato diversi traumi e un forte dolore all’addome. Ferito anche il conducente della ford Fiesta con cui c’è stato l’impatto.

Inserzioni

🚑 Elisoccorso al Niguarda, altri due trasporti a Legnano

La centrale operativa ha inviato sulla provinciale due ambulanze, della Croce Azzurra di Buscate e di Azzurra Soccorso di Cuggiono, insieme a medico e infermiere , provenienti da Legnano. Considerate le condizioni iniziali di uno dei feriti, è stato fatto decollare anche l’elisoccorso da Milano. Il motociclista più grave è stato portato in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è arrivata alle 19.17. Altre due persone sono state accompagnate all’ospedale di Legnano: l’altro motociclista in codice giallo e l’automobilista in codice verde.

Inserzioni

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Legnano e gli agenti della Polizia locale di Buscate. A loro sono affidati gli accertamenti per ricostruire la traiettoria dei mezzi e chiarire le cause dello scontro. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione lungo il tratto della SP34 interessato dall’incidente ha subito rallentamenti.