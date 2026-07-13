Ossona, Forza Italia: “2 assessori dimessi in 90 giorni, la giunta faccia chiarezza”

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Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato di Forza Italia Ossona, che interviene sulle dimissioni di due assessori avvenute nell’arco di novanta giorni. Matteo Gussoni e Fabio Porzio e chiede al sindaco Giovanni Venegoni e alla giunta di chiarire la situazione politica e amministrativa del Comune. Le considerazioni e le valutazioni contenute nel testo rappresentano la posizione del gruppo politico firmatario.

Inserzioni

Ossona si trova oggi a fare i conti con un’evidenza politica difficile da ignorare: la macchina amministrativa guidata dai nostri avversari politici sta mostrando preoccupanti segnali di cedimento. Le recenti dimissioni di ben due assessori nell’arco di soli novanta giorni non rappresentano semplicemente un normale avvicendamento tecnico, ma fotografano una profonda instabilità all’interno della maggioranza che siede in municipio. Come rappresentanti di Forza Italia, guardiamo a questi avvenimenti non con sterile spirito di polemica , ma con un profondo senso di responsabilità civica e attaccamento al nostro paese.

Inserzioni

Assistere a un rimpasto così repentino nel cuore dell’esecutivo cittadino significa una sola cosa: il progetto politico che ha convinto una parte degli ossonesi si è arenato, lasciando spazio a divisioni interne e a una totale mancanza di programmazione a lungo termine. Un’amministrazione comunale solida dovrebbe lavorare come un ingranaggio perfetto, garantendo certezze, servizi efficienti e risposte immediate alle famiglie e alle imprese del territorio. Al contrario, la nostra comunità è costretta ad assistere a un continuo valzer di poltrone , che inevitabilmente rallenta l’adozione di delibere importanti e blocca il rilancio di opere pubbliche e del decoro urbano.

Inserzioni

I cittadini di Ossona meritano risposte chiare sulle motivazioni reali che hanno spinto due figure di primo piano a fare un passo indietro in tempi così brevi. La nostra forza politica, da sempre espressione di un’opposizione costruttiva, liberale e moderata, non si limiterà a registrare queste evidenti difficoltà. Continueremo a vigilare con estrema attenzione sul regolare svolgimento dell’attività amministrativa, pronti a far sentire la nostra voce ogni qualvolta gli interessi della cittadinanza verranno messi in secondo piano rispetto alle logiche di spartizione interna della maggioranza. La politica deve tornare a essere il luogo dell’ascolto, della competenza e della stabilità.

Invitiamo il Sindaco e tutta la giunta a fare chiarezza su questa crisi e ad aprire una riflessione seria e trasparente. Se la squadra di governo non è più in grado di garantire un’azione amministrativa efficace ed equilibrata, sarebbe un atto di grande coraggio e rispetto verso Ossona ammettere l’impasse e rimettere il mandato, per permettere ai cittadini di scegliere un futuro di certezze e sviluppo. Noi di Forza Italia siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte con proposte concrete e collaborative per una visione chiara per il rilancio del nostro paese.