Milano, colpi di fucile al Gratosoglio

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Un ragazzo di 19 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte al Gratosoglio, a Milano. Indagano i carabinieri. Il ferimento è avvenuto poco prima dell’1.30 di lunedì 13 luglio, all’interno di un palazzo al civico 1 di via Michele Saponaro. Il giovane si trovava nello stabile, in un locale occupato abusivamente. Sono entrate 4 persone e gli hanno sparato con un fucile da caccia. Un proiettile lo ha raggiunto alla caviglia, ferendolo. La dinamica dell’accaduto è ancora in corso di ricostruzione, è ancora da determinare se tutto è avvenuto nel locale o appena fuori. I proiettile era calibro 12.

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🚔 Carabinieri al lavoro sulla dinamica

Dopo lo sparo è stata immediatamente contattata la centrale operativa del 112. In via Saponaro sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti all’interno del palazzo e raccolto le informazioni disponibili. Il 19enne, Afyf, che è di origini marocchine, e incensurato, è stato medicato sul posto e successivamente trasportato in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell’Humanitas. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sono considerate gravi e non è in pericolo di vita.

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I carabinieri stanno ora cercando di chiarire chi abbia esploso il colpo e per quale motivo il giovane si trovasse nel mirino. Tanti i testimoni, alcuni di loro hanno detto che i colpevoli sono fuggiti su due auto.

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