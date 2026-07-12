Milano, ritrovati 6 notebook rubati alla scuola Allende di Paderno Dugnano

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Milano, 6 notebook rubati lo scorso 16 giugno all’istituto Allende di Paderno Dugnano sono stati recuperati dalla Squadra Mobile e riconsegnati alla dirigente scolastica. I computer erano nascosti dentro un sacchetto, sotto il tavolo di un appartamento di via Bolzano. Gli agenti li hanno trovati venerdì sera durante una perquisizione nata nell’ambito di un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo lombardo.

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Il controllo si è concluso con l’arresto di un italiano di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uoscrmo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per ricettsiazione proprio in relazione ai sei dispositivi sottratti alla scuola. Il ritrovamento ha permesso di restituire all’istituto comprensivo statale “Allende” il materiale informatico portato via quasi un mese prima. Sabato 11 luglio, negli uffici della Squadra Mobile di Milano, i notebook sono stati consegnati alla dirigente scolastica.

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💻 I sei computer nascosti sotto il tavolo

La pista che ha portato al recupero dei dispositivi non era partita dal furto nella scuola, ma dagli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile contro lo spaccio di droga. Gli investigatori erano risaliti a un appartamento di via Bolzano, ritenuto un possibile punto di custodia o vendita di sostanze stupefacenti. Poco dopo le 19 di venerdì, gli agenti hanno individuato nei pressi di un bar di viale Monza il quarantaseienne domiciliato nell’abitazione. I poliziotti si sono quindi spostati con lui nell’appartamento per eseguire il controllo.

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Durante la perquisizione hanno trovato un bilancino di precisione, tredici dosi di cocaina già confezionate e sei grammi di hashish. Il materiale è stato sequestrato e per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La ricerca è però proseguita all’interno delle stanze. Sotto un tavolo gli agenti hanno notato un sacchetto che conteneva sei notebook. Dai successivi controlli è emerso che si trattava dei computer rubati il 16 giugno all’istituto comprensivo di Paderno Dugnano.

🚔 La versione del 46enne e la riconsegna

Secondo quanto riferito dal quarantaseienne agli investigatori, i dispositivi gli sarebbero stati consegnati da una persona che ha dichiarato di non conoscere, in cambio di alcune dosi di cocaina. Una ricostruzione ora al vaglio della Polizia di Stato. L’uomo è stato quindi denunciato anche per ricettazione. Gli accertamenti proseguono per chiarire chi abbia materialmente commesso il furto all’interno della scuola e ricostruire tutti i passaggi attraverso i quali i notebook sono arrivati nell’appartamento milanese.

Per l’istituto Allende, intanto, almeno una parte della vicenda si è chiusa con il ritorno dei sei computer. Dopo le verifiche necessarie, la Squadra Mobile li ha riconsegnati alla dirigente scolastica, permettendo alla scuola di recuperare strumenti destinati alle attività degli studenti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità del quarantaseienne dovranno essere accertate nel corso del procedimento e l’indagato non può essere considerato colpevole fino a una sentenza definitiva.