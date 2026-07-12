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CuggionoMilano città metropolitana

A Cuggiono un uomo è morto nel Ticino (video)

Redazione CNNZ
Cuggiono,morto nel ticino. A Cuggiono un uomo è morto nel Ticino (video) - 12/07/2026
Vigili del Fuoco, squadra Saf. Foto di repertorio
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A Cuggiono un uomo di 59 anni è morto nel Ticino dopo essersi tuffato davanti ai familiari; una nuova vittima del fiume e della imprudenza dovuta alla poca conoscenza del fiume azzurro. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 12 luglio nella zona di via Fiume, lungo la strada comunale della Baragiola. L’allarme è scattato alle 18.09, quando il 59enne peruviano, che si trovava sulle rive del fiume insieme ai propri familiari, è entrato in acqua senza più riemergere.

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La chiamata al 112 ha fatto scattare immediatamente le ricerche. In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno, raggiunti dal nucleo sommozzatori del Comando di Milano. Dall’alto ha partecipato alle operazioni anche un elicottero del reparto volo di Malpensa. La centrale operativa ha inviato sul posto anche un’ambulanza di Croce Azzurra di Cuggiono, un auto infermieristica e un’automedica.

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🚒 Le ricerche nel Ticino e il recupero del corpo

I sommozzatori hanno perlustrato il tratto di fiume nel quale il 59enne era stato visto scomparire. Le operazioni si sono concluse con il ritrovamento e il recupero del corpo, purtroppo ormai privo di vita. I carabinieri della Compagnia di Legnano sono intervenuti per gli accertamenti relativi all’accaduto e per garantire la sicurezza deli soccorsi. Però , purtroppo, l’uomo, nonostante il rapido dispiegamento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

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