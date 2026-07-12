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Cornaredo, incendio alla Polirecuperi: in fiamme 2mila metri quadrati

Redazione CNNZ
Cornaredo,incendio. Cornaredo, incendio alla Polirecuperi: in fiamme 2mila metri quadrati - 12/07/2026
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A Cornaredo un incendio ha interessato circa duemila metri quadrati della Polirecuperi, azienda specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili. Sul posto i vigili del fuoco. L’allarme è scattato nel pomeriggio di sabato 11 luglio nello stabilimento di via Galileo Galilei 63. La centrale operativa del 112 ha ricevuto la richiesta di intervento alle 17.22.

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🚒 Sei mezzi per circoscrivere le fiamme

Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Milano sono state impegnate dalle 17.30. sul posto ci sono le squadre dei distaccamenti di Corbetta, Rho, Magenta e Legnano. L’incendio si è sviluppato all’interno della Polirecuperi srl, società che si occupa della gestione e del recupero di materiali riciclabili. Le fiamme hanno interessato una superficie di circa 2000 metri quadrati. Per affrontare l’emergenza sono arrivati sei mezzi provenienti dai distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno.

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I Pompieri hanno circoscritto il rogo nel giro di poco tempo, impedendo che le fiamme si propagassero ulteriormente, e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Una volta conclusa la fase più critica dell’intervento, sono cominciate le operazioni di bonifica. I vigili del fuoco stanno controllando gli spazi interessati dall’incendio per individuare ed eliminare eventuali focolai rimasti sotto i materiali. Sul posto, per assistere i Vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce bianca di Sedriano. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Gli accertamenti proseguiranno dopo il completamento delle operazioni di spegnimento e bonifica dello stabilimento.

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