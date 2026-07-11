L’opinione: le città blindate sono davvero il prezzo della sicurezza? Una riflessione senza sconti

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Non possiamo più circolare liberi nelle nostre città, e vi sono dei responsabili per questo. Il diritto di uscire di casa ce l’abbiamo ancora; la certezza di ritornarci, no. Ingressi contingentati per questo passato capodanno in piazza Duomo. Transenne. Filtraggi. Piazze chiuse e blindate. Polizia che presidia le strade. Stazioni ferroviarie diventate palestre di brigantaggio, periferie urbane trasformate in campi di battaglia per guerre tribali. Non siamo più liberi di usare strutture o spazi pubblici. Non per una guerra. Non per un’emergenza. Ma perché lo stato non è più in grado di garantire sicurezza, perché gente arrivata qui dagli angoli più degradati del mondo se ne è impadronita con la forza sottraendolo alle regole e alla civiltà.

Inserzioni

Perché la violenza spacciata per “inclusione” ha fatto premio sulla legge, perché la furia selvaggia di pochi si è imposta sulla paura di tutti gli altri, in nome di una integrazione in cui non crede nessuno e che nessuno pratica, siamo costretti a subire tutto ciò, con la violenza: quella dei banditi che cancellano il concetto stesso di “patrimonio pubblico” impadronendosi indisturbati di tutto ciò che vogliono, e quella non minore dei magistrati che proteggono gli invasori e puniscono chi tenta di difendere se stesso, i suoi cari o i suoi beni. Questo è il mondo costruito dalla sinistra. Questo è il risultato concreto delle loro idee.

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🛡️ Dalle piazze blindate alla perdita della normalità

Per anni hanno ripetuto che era solo “percezione”, intolleranza, “paura del diverso”. Che l’immigrazione selvaggia, incontrollata e incontrollabile era una risorsa necessaria. Che chi parlava di sicurezza pubblica come non negoziabile e che i reati andavano repressi, era cattivo, ignorante, fascista, xenofobo. Intanto le strade e le piazze cambiavano. Peggioravano. E oggi servono piani speciali per evitare aggressioni, accerchiamenti, violenze sessuali di gruppo, devastazioni. Questa non è integrazione. È fallimento.

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È fallimento quando devi chiudere un centro storico per evitare stupri. È fallimento quando devi presidiare piazze o strade pedonali con i soldati. È fallimento quando una donna non si sente libera di uscire in strada da sola. E no, non è un caso. Non è sfortuna. Non è intolleranza, né razzismo, né autoritarismo. È una conseguenza diretta di anni di ideologia cieca. La sinistra ha difeso strenuamente chi delinque e minaccia la nostra società. Ha negato il problema attaccando chi lo denunciava. Ha favorito il disprezzo per la nostra società e incoraggiato le tensioni sociali, mentre accusava di spargere odio chi invocava sicurezza. Ha difeso la sopraffazione, mai la convivenza.

⚖️ La critica alla sinistra e al modello dell’integrazione

Ha sponsorizzato la tratta degli immigrati scatenando le piazze contro chi tentava di applicare la legge. Ha creato nella magistratura un partito-ombra con l’incarico di delegittimare le forze dell’ordine e paralizzare il Parlamento che è l’espressione della volontà popolare. E adesso, con le piazze e le stazioni militarizzate, fingono stupore. Continuano a parlare di inclusione mentre ci tolgono la normalità. Continuano a pontificare dai salotti mentre le città diventano invivibili. Chi dice che “non c’entra l’immigrazione” mente sapendo di mentire. E non perché tutti gli immigrati siano delinquenti, ma perché l’immigrazione incontrollata, senza criterio, senza regole, senza un percorso di vita e di lavoro, porta a questo risultato. Ovunque. In tutta Europa.

Sempre con governi e amministrazioni di sinistra a imporre la dottrina socio-culturale obbligatoria per gli europei, che si riassume nella parola “sottomissione”, in nome di una ideologia forsennata che aggredisce tutti i principi basilari della società civile come per far dispetto alla civiltà occidentale. Come se essere invasi da gente che ci odia e ci disprezza (e non perdono occasione per ricordarcelo) fosse una conquista, una vittoria. Non lo è: è la condanna all’estinzione, della nostra civiltà prima ancora che di noi stessi.

🚔 Criminalità, giustizia e percezione dell’insicurezza

L’insicurezza, la paura della gente a uscire di casa, a prendere un treno, a recarsi al lavoro, non giungono da un giorno all’altro: è un processo che nasce da lontano e che ha dei connotati ben precisi. L’impunità dei criminali non è una percezione: sta scritta nei provvedimenti ridicolmente e volutamente inadeguati dei giudici, negli “obblighi di firma”, nelle “denunce in stato di libertà” dei predoni clandestini che vedono il nostro sistema giudiziario come una barzelletta, vedono i nostri carceri come alberghi a 5 stelle paragonati ai loro. E ci vuole qualcosa di peggio della malafede per dare del razzista a chi chiede di essere protetto o di potersi difendere.

La sinistra gioisce dell’insicurezza e della paura, perché è quello che voleva. E’ questo, soprattutto, che mina le fondamenta della società, e diffonde la sfiducia per tutte le istituzioni, come insegnano i loro maestri, da Guevara a Marcuse, a Engels. Chiamano “inclusione” una società dove servono barriere e mezzi blindati per tenere lontano il pericolo generato da chi non fa che ripetere che non ci pensa nemmeno a vivere civilmente: è arrivato qui per fare vita facile e soldi facili.

Chiamano “integrazione” una giostra milionaria di assistenti sociali, centri per migranti, comunità, che si rivolge a chi ha una mentalità e una religione che escludono qualsiasi concetto di integrazione ma predicano la sottomissione di chi li ospita. Chiamano “percezione” la richiesta di sicurezza da parte di cittadini depredati sanguinosamente da bande criminali che agiscono impunite. Chiamano “giustizia” una magistratura che premia chi commette reati e processa chi protegge la società. La verità è semplice anche se dà fastidio: abbiamo sacrificato sicurezza e libertà sull’altare dell’ideologia, della paura di essere chiamati razzisti, o fascisti.

La sinistra ha creato e alimentato questa demolizione della società civile. E alle domande, alle critiche, alle proteste, alle denunce, la sinistra risponde con rabbia e insulti. Non è odio. È constatazione. E finché non avremo il coraggio di dirlo apertamente, continueremo a vivere così: inermi, controllati, chiusi fuori dalle nostre stesse città, mentre qualcuno insiste che va bene così.