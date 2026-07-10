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Milano, ragazza sfregiata al volto sulla M3 Duomo. Il colpevole era appena stato scarcerato

Redazione CNNZ
M3 Duomo,milano. Milano, ragazza sfregiata al volto sulla M3 Duomo. Il colpevole era appena stato scarcerato - 10/07/2026
Metro linea gialla di Milano, stazione Duomo. Foto di repertorio
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Milano, una giovasne donna è stata ferita al volto con una coltellata sulla banchina della M3 a Duomo nel pomeriggio di giovedì 9 luglio: 118 e polizia locale sul posto. ilsuoaggressore era appena statoliberato ,dopo un arresto la notteprecedente. E’ successo intorno alle 15.35 sulla banchina della linea gialla, in direzione Comasina. La vittima è una 23 enne marocchina ed era in attesa del treno con alcuni amici dopo una passeggiata in centro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti vicino a lei c’era un 27enne algerino, irregolare sul territorio italiano. L’uomo le avrebbe chiesto perché lo stesse guardando e, dopo una risposta della ragazza, avrebbe iniziato a insultarla. Prima dell’aggressione avrebbe pronunciato una frase riferita al proprio al suo essere maschio e musulmano.

🚇 Il colpo sulla banchina e poi la fuga verso via Torino

La situazione è precipitata in pochi istanti. Il 27enne ha colpito la giovane con un pugno al volto e poi, mentre lei cercava di difendersi, l’ha ferita con un coltellino alla guancia e al labbro. Subito dopo ha tentato di allontanarsi dalla stazione. Gli uomini della security di atm hanno dato l’allarme dopo aver notato il caos sulla banchina e sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale. La fuga si è conclusa in superficie, in via Torino all’altezza di via Falcone, dove l’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della polizia locale che lo hanno arrestato in flagranza.

Inserzioni

🚑 In codice giallo al Policlinico

L’allarme è stato dato alle 15.35. Sul posto sono state inviate della Croce Rossa di Sesto San Giovanni e della Misericordia diMilano, La ragazza è stata soccorsa sul posto e trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano. Le sue condizioni non sono gravi, ma la ferita al volto ha aperto un fronte giudiziario pesante. E necessario ribaire che se una donna , di qualunque religione o etnia sia, si trova in Italia, gode degli stessi diritti e dei doveridelle donne italiane.

Inserzioni

Per il 27enne si procede per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La Procura valuta anche l’ipotesi di sfregio permanente al viso, reato previsto dall’articolo 583-quinquies del codice penale e punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Gli accertamenti dovranno chiarire anche se contestare aggravanti legate all’odio e alla discriminazione.

⚖️ Il precedente arresto poche ore prima

In un secondo tempo si è aputo che l’uomo era già stato arrestato nella notte precedente per furto e danneggiamento di auto in sosta. Delsuo arresto ne avevamo parlato ieri mattina Dopo la convalida dell’arresto era tornato libero, con divieto di dimora a Milano. Nel pomeriggio di giovedì era però sulla banchina della M3 Duomo, una delle stazioni più frequentate della città. Dopo il nuovo arresto, la richiesta di convalida e l’eventuale misura cautelare passano ora al giudice per le indagini preliminari. Adesso lo terranno in carcere con conseguente espulsione immediata, dopo quanto ha fatto?

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