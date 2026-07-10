Milano, punta la pistola contro una coppia al bar: arrestato 37enne

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Milano, una coppia è stata minacciata con una pistola in un bar di via Castel Morrone: la polizia ha arrestato un 37enne albanese. L’episodio è avvenuto giovedì 9 luglio in un locale della zona di via Castel Morrone, strada compresa nell’area tra Porta Venezia, Indipendenza e Dateo. Secondo quanto ricostruito, una donna era seduta al tavolo con il compagno quando un uomo di 37 anni, albanese e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe iniziato a insultarla.

Il compagno della donna è intervenuto e avrebbe chiesto al 37enne di scusarsi. A quel punto la situazione è degenerata. L’uomo si sarebbe scagliato contro di lui con calci e pugni, poi avrebbe estratto una pistola e l’avrebbe puntata contro la coppia, minacciandola di morte.

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🚔 La denuncia e il riconoscimento in commissariato

Dopo l’aggressione, la coppia si è allontanata dal bar e si è presentata in commissariato per formalizzare la denuncia. Gli agenti hanno mostrato alcuni album fotografici e le vittime hanno riconosciuto il volto del presunto aggressore. Una volta identificato il 37enne, i poliziotti hanno raggiunto la sua abitazione. Alla vista delle divise, l’uomo ha cercato di disfarsi della pistola lanciandola dalla finestra. Il gesto, però, è stato notato dagli agenti, che hanno recuperato l’arma. Dagli accertamenti è emerso che la pistola era stata rubata nel 2018. La perquisizione nell’appartamento ha portato anche al sequestro di 6.600 euro in contanti, denaro di cui l’uomo non avrebbe saputo indicare la provenienza.

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⚖️ L’arresto dopo la perquisizione

Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato arrestato. L’episodio è ora al centro delle valutazioni dell’autorità giudiziaria, che dovrà esaminare la ricostruzione raccolta dagli agenti, la posizione dell’indagato e la provenienza dell’arma sequestrata.