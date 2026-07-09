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Corso Buenos Aires, Milano: cacciaviti sulle auto in sosta, poi la scoperta degli oggetti rubati

Redazione CNNZ
Corso Buenos Aires. Corso Buenos Aires, Milano: cacciaviti sulle auto in sosta, poi la scoperta degli oggetti rubati - 09/07/2026
Il vetro di un'auto rotto. Immagine di repertorio
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A Milano un 27enne algerino.irregolare, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso tra le auto in sosta in corso Buenos Aires. e’ successo alle 3.50 del 9 luglio. L’uomo è stato trovato in flagrante mentre stava danneggiando tre vetture parcheggiate, tentando di aprirle con alcuni cacciaviti. Gli agenti lo hanno bloccato durante i giri di controllo in strada.

🚓 Gli oggetti rubati poco prima in via Pitteri

Addosso al 27enne sono stati trovati oggetti di modico valore che, secondo gli accertamenti, erano stati rubati poco prima da un’auto in sosta in via Pitteri, un fattosu cui era intervenuta un’altra volantedelal polizia. Il 27enne è stato arrestato con le accuse di furto aggravato, tentato furto su auto, danneggiamento e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Nella mattina del 9 luglio è stato processato per direttissima dopo la convalida dell’arresto. Il giudice lo ha liberato con l’obbligo di allontanarsi da Milano.

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