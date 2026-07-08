Ossona, altra brutta scossa all’amministrazione comunale. Fabio Porzio rende note le motivazioni delle sue dimissioni da assessore

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Ossona, Fabio Porzio rende pubbliche le motivazioni delle dimissioni da assessore con una durissima dichiarazione sul clima che si è instaurato nell’amministrazione comunale e negli uffici. Dopo alcuni giorni di riflessione sul modo in cui spiegare pubblicamente la sua scelta direndere le deleghe al territorio, Fabio Porzio ha deciso di raccontare quanto accaduto e di rendere nota la sua posizione.

Le dimissioni erano state raccontate da Co Notizie News Zoom nell’articolo del 29 giugno, “Ossona, terremoto politico. L’assessore Fabio Porzio dà le dimissioni”. Nei giorni successivi la vicenda si è intrecciata anche con il tema del confronto politico in paese, affrontato nell’articolo del 3 luglio, “Ossona trema ancora. Per il sindaco Giovanni Venegoni il confronto è un valore, ma non quando lo chiedono l’opposizione o i suoi assessori”.

Inserzioni

La dichiarazione dell’ex assessore ha un peso politico evidente. Non si limita a spiegare una scelta personale, ma descrive un quadro critico sul funzionamento dell’amministrazione, sul rapporto con i cittadini e sul clima interno. Si tratta del punto di vista di Fabio Porzio che viene pubblicato qui sotto. Si tratta di uno stralcio della lettera di dimissioni, approvato dallo stesso Fabio Porzio per al pubblicazione. La redazione resta disponibile a pubblicare eventuali repliche e precisazioni dell’amministrazione comunale e degli interessati. Lo spazio per scrivere è giusto sotto gli articoli. Resta da far notare, però, che fabio Porzio è portatore anche dello stesso punto di vista di altri cittadini di ossona, perchè lamentele dei cittadini sull’amministrazione comunale di Ossona sono arrivate anche alle mie orecchie.

Inserzioni

📄 La dichiarazione integrale di Fabio Porzio

“La mia decisione è sopraggiunta a seguito di alcune comunicazioni e del clima creatosi, dal mio personale punto di vista , non più idoneo per proseguire in questo impegno. Con rammarico mi sono visto costretto a questa scelta, ben consapevole di non essere riuscito a portare alcuno dei cambiamenti che in campagna elettorale avevamo prospettato, sia nei confronti dei cittadini sia dei servizi resi e che mi avevano convinto a candidarmi. Nel tempo, al contrario, ho assistito ad un progressivo scostamento rispetto agli impegni inizialmente assunti. In questi mesi, ho raccolto anche lo sfogo di tanti cittadini che mi hanno manifestato il loro senso di disagio e smarrimento ad interfacciarsi con “una macchina comunale percepita come un organismo vessatorio”.

“L’obiettivo principale, invece, dovrebbe essere considerare il cittadino come un utente da servire con efficienza, trasparenza e cortesia adottando procedure semplici e comunicazioni chiare. La soddisfazione dei cittadini dipende infatti non solo da tempi e risultati, ma anche da disponibilità, comunicazione e qualità della relazione umana.

In questi mesi ho incontrato tra i dipendenti del Comune di Ossona molte figure che con competenza e sacrificio svolgono diligentemente il loro compito, altre invece, anche con funzioni apicali, hanno mostrato atteggiamenti inadeguati nei confronti dei cittadini e dei colleghi. Questi sono i contenuti della mia nota di dimissioni che, oltre a segnalare la necessità di un pluralismo quale linfa vitale della vita democratica e del corretto confronto politico, conferma l’instaurarsi di un clima non più da me condivisibile.”