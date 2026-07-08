Magenta, un uomo travolto da un’auto nella notte
A Magenta un uomo di 34 anni è stato soccorso nella notte dopo un investimento in viale dello Stadio,.intervento del 118 e dei carabinieri. Il ferito è in condizioni gravi.
L’allarme è scattato all’1.40. Secondo i dati Areu c’è un solo ferito, un uomo di 34 anni. Sul posto è stata inviata un’ambulanza di base della Croce Bianca Milano, sezione di Magenta.
🚑 Soccorsi in codice giallo nella notte
Il ferito è stato trasportato in codice giallo e accompagnato in ospedale a Legnano . Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, competenti per gli accertamenti sull’investimento e sulla dinamica dell’incidente