Magenta, un uomo travolto da un’auto nella notte

Il ferito è stato trasportato in codice giallo e accompagnato in ospedale a Legnano . Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, competenti per gli accertamenti sull’investimento e sulla dinamica dell’incidente

A Magenta un uomo di 34 anni è stato soccorso nella notte dopo un investimento in viale dello Stadio,.intervento del 118 e dei carabinieri. Il ferito è in condizioni gravi.

Redazione CNNZ

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