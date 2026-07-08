Magenta, è caccia all’investitore in fuga. Il ferito è in gravi condizioni

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Magenta, l’ uomo di 34 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito nella notte. Fuggito il pirata della strada. Come già scritto l’incidente è avvenuto poco prima dell’1.40 dell’8 luglio in viale dello Stadio. Secondo quanto emerso, il 34enne, domiciliato a Magenta, è stato travolto da un’utilitaria bianca. Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato.

L’allarme è stato dato da alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena, prestato i primi aiuti e chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca Milano, sezione di Magenta.

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🚑 Il trasporto d’urgenza a Legnano

Il 34enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Dai primi appunti Areu l’intervento risultava avviato in codice giallo, ma il quadro sanitario si è poi aggravato fino al trasporto in codice rosso. Restano da chiarire la dinamica precisa dell’investimento e la direzione di fuga dell’automobilista.

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🚓 Le ricerche dell’utilitaria bianca

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso hanno avviato le ricerche dell’auto pirata. Gli accertamenti sono agevolati anche dal ritrovamento sul posto di un pezzo del veicolo, che si è staccato a causa del violento urto. Gli elementi raccolti saranno utilizzati per risalire al mezzo e al conducente. Le verifiche dei carabinieri proseguono anche per raccogliere eventuali testimonianze e immagini delle telecamere presenti nella zona. Il migliore consiglio che si può dare al pirata è quello di chiamare un avvocato e di costituirsi volontariamente al più presto, prima che siano gli stessi carabinieri a identificarlo.