Lainate, incendio in un’azienda agricola ristorante in via Rho

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I Vigili del fuoco sono al lavoro in via Rho, a Lainate, per un incendio divampato in un’azienda agricola con attività di ristorazione. E’ successo nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì 8 luglio. Le fiamme hanno interessato un deposito e parte della copertura di uno degli edifici del complesso agricolo. per fortuna nel’area più esterna delcomplesso. Dopo l’allarme, sul posto sono state inviate numerose squadre del Comando dei Vigili del fuoco. Il dispositivo di soccorso comprende tre autopompe, due autobotti e un’autoscala.

🚒 Le squadre al lavoro per contenere le fiamme

Le operazioni sono concentrate sullo spegnimento dell’incendio e sul contenimento del rogo, per evitare che le fiamme possano propagarsi alle strutture vicine. Il coordinamento dell’intervento è affidato a un funzionario tecnico dei Vigili del fuoco. Sul posto anche due ambulanze di Sos Uboldo e Soccorso Rho, e un’auto infermieristica, per dare supporto alle squadre di vigili del fuoco impegnate nello spegnimento. Anche loro hanno difficoltà ad operare con questo caldo torrido che si aggiunge a quello furioso del fuoco. Al momento non risultano feriti. Della viabilità e della sicurezza dei soccorritori si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Rho.

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