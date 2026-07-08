Cerro Maggiore, Olona e sicurezza al centro di Lega e dintorni

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Cerro Maggiore sarà al centro della puntata di oggi di Lega e dintorni su Radio Libertà, con un confronto su Olona, piogge e sicurezza. La trasmissione andrà in onda questo pomeriggio alle 15.30, in diretta Facebook e su youtube. In studio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi, ci sarà Alessandro Provini, vicesindaco di Cerro Maggiore. Al centro dell’intervento ci sarà quanto è accaduto lo scorso 2 giugno, durante le forti piogge che hanno interessato la zona e che hanno portato l’Olona a esondare fino ad arrivare in paese.

Il tema non riguarda soltanto Cerro Maggiore. Negli ultimi anni i temporali hanno assunto sempre più spesso caratteristiche intense, con grandi quantità d’acqua scaricate in poco tempo. Una situazione che rende la gestione delle acque piovane uno dei nodi più delicati per l’Altomilanese.

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🌧️ Dopo l’esondazione, il confronto in prefettura

Lunedì 6 luglio i sindaci di Cerro Maggiore e degli altri comuni della zona hanno partecipato a una riunione in prefettura a Milano. All’incontro erano presenti anche gli enti coinvolti nella gestione idrogeologica del bacino dell’Olona e nella convogliazione delle acque fognarie e piovane. La puntata di Radio Libertà sarà quindi l’occasione per riportare al pubblico locale quanto emerso dopo l’episodio del 2 giugno e per affrontare un problema che, in caso di nuove piogge intense, può interessare più comuni lungo lo stesso bacino.

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🎙️ Sicurezza, un altro tema per l’Altomilanese

Nel corso della trasmissione Provini affronterà anche il tema della sicurezza a Cerro Maggiore e nei comuni dell’Altomilanese. Un argomento che resta centrale per molte amministrazioni locali e che sarà portato nel confronto con Grimoldi e Paccagnella. La puntata di Lega e dintorni unisce quindi due questioni diverse ma molto concrete per il territorio. Da ascoltare.