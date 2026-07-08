Arona, musica al tramonto sotto il San Carlone: si accende la sera

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Arona ospita giovedì 9 luglio una visita serale al San Carlone e un concerto dell’Echo Vox Ensemble, con organizzazione affidata ad Archeologistics. L’appuntamento rientra nel calendario delle “Sere d’Estate al San Carlone”, la rassegna che propone aperture oltre il normale orario di visita alla Statua di San Carlo Borromeo. La serata comincia alle 20 con una visita guidata dedicata alla figura di San Carlo e alla storia del monumento. Alle 21 è previsto il concerto di musica classica dell’Echo Vox Ensemble.

La visita accompagnerà i partecipanti alla scoperta della progettazione e della realizzazione della grande statua che dal 1698 domina Arona e il Lago Maggiore. Il percorso permetterà anche di conoscere alcune curiosità sul Sancarlone, compreso il legame con la Statua della Libertà di New York.

Inserzioni

🎼 Handel, Mozart e Bizet sotto il San Carlone

Dopo la visita guidata, la serata proseguirà con un programma musicale pensato per valorizzare il dialogo tra gli strumenti dell’ensemble e l’atmosfera del luogo, nella luce del tramonto. Il concerto si aprirà con l’Ouverture dal Rinaldo di Georg Friedrich Handel, eseguita in quartetto. Seguiranno il Divertimento n. 3 di Wolfgang Amadeus Mozart, affidato a due clarinetti e sax baritono, e l’Ouverture da Il flauto magico, ancora in quartetto.

Inserzioni

Il programma continuerà con il Konzertstück n. 2 di Felix Mendelssohn, interpretato da due clarinetti e pianoforte, con Aria di Eugène Bozza per sax baritono e pianoforte e, in chiusura, con una suite tratta dalla Carmen di Georges Bizet, eseguita in quartetto. L’Echo Vox Ensemble nasce dall’incontro di quattro musicisti impegnati nella musica da camera e nella ricerca di nuove sonorità. La formazione è composta da Sara Caliandro e Anthony Marotta ai clarinetti, Alberto Macciola al sax baritono e Pietro Begni al pianoforte. Il repertorio spazia dalla musica classica a proposte più contemporanee, con particolare attenzione alle combinazioni timbriche offerte dagli strumenti.

🌅 Le sere d’estate tra visita, lago e terrazza

Le aperture serali al San Carlone sono state pensate per far vivere il monumento in una veste diversa rispetto alla visita tradizionale. Dopo le 18.30, il pubblico può salire alla terrazza panoramica, approfittare delle temperature più fresche e osservare il Lago Maggiore nella luce della sera.

Durante le visite è prevista anche la possibilità di salire all’interno della statua fino alla testa del santo, percorrendo la scala alla marinara. Un’esperienza particolare, che permette di vedere la struttura interna del colosso e la lavorazione delle lastre di rame dall’interno.

Il calendario proseguirà giovedì 13 agosto con visita guidata e cocktail alla Terrazza Paradiso, in due turni: alle 18.30 con cocktail prima della visita e alle 20 con visita seguita dal cocktail. Sabato 29 agosto la rassegna si chiuderà con una nuova visita guidata e il concerto della Anomala Brass Band.

er informazioni sono disponibili il sito www.statuasancarlo.it, l’email statuasancarlo@ambrosiana.it e i numeri 328 83772063 e 0322 249669. La prenotazione è prevista sul sito www.ambrosiana.it.