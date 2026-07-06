Marcallo con Casone: Sergio Garavaglia e Gente in comune per la Croce Azzurra Ticinia, e Massimo Garavaglia riprende le bacchette della batteria

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A Marcallo con Casone la musica di Gente in Comune ha accompagnato una serata di beneficenza per la Croce Azzurra Ticinia, tra volontariato e memoria locale. L’appuntamento si è svolto ieri sera, 5 luglio, ed è stato dedicato all’associazione che si occupa dell’assistenza nel trasporto di anziani e persone con disabilità, accompagnandoli a visite mediche, terapie o al lavoro. A condurre la serata è stato Sergio Garavaglia, consigliere comunale di Ossona e fondatore del gruppo musicale Gente in Comune, realtà che gode del patrocinio di Anci.

🎶 Una serata per i volontari della Ticinia

Sul palco, accanto a Sergio Garavaglia, è salita anche Marina Roma, vicesindaco di Ossona, presente in rappresentanza di Croce Azzurra Ticinia, ceh ha ringraziato i volontari e gli organizztori dell’evento. Una breve comparsa l’ha fatta anche il sindaco di Marcallo con Casone, Fausto Coatti, che ha ringraziato l’associazione e i volontari per il servizio svolto a favore della comunità. Coatti ha ricordato anche il patrocinio del Comune di Marcallo con Casone alla festa di raccolta fondi. La serata è scorsa in allegria sulle note dei grandi successi degli anni Settanta. Gente in Comune ha spaziato dai Nomadi, con “Vento del Nord”, a Francesco De Gregori, con “Generale”, fino agli arrangiamenti folk del blues milanese di Enzo Jannacci, con “La luna è una lampadina”.

Inserzioni

Tra ricordi musicali e passaggi più legati alla storia del territorio, il concerto ha riportato sul palco anche una memoria condivisa: quella di Gente in Comune del periodo in cui la band formata da amministratori locali e comprendeva fra i suoi componenti anche l’on. Massimo Garavaglia, allora sindaco di Marcallo con Casone e con già una lunga esperienza da musicista.

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🥁 Il ritorno alla batteria di Massimo Garavaglia

Il momento inatteso, ma che si pensava potesse succedere, è arrivato dopo due o tre richiami dal palco, con canzoni che richiamavano proprio quel passato comune. Il senatore Massimo Garavaglia, storico batterista dei Gamba de Legn prima ancora della lunga esperienza politica, ha ceduto alla tentazione lanciata dal collega Sergio Garavaglia. È salito sul palco e ha ripreso in mano le bacchette della batteria, che sembrava essere rimasta lì apposta, pronta ad aspettarlo. Il pubblico ha seguito il momento con partecipazione, mentre il concerto si è chiuso sulle note di “La compagnia”, brano scritto da Mogol e Carlo Donida, inciso per la prima volta da Marisa Sannia nel 1969 e poi portato anche da Lucio Battisti nella sua interpretazione del 1976.

Una parentesi musicale che ha unito beneficenza, volontariato e storia locale, con un briciolo di nostalgia verso tempi in cui tutto sembrava perfetto,e ntusiasmante e in cui il futuro brllava davanti ai nostri giovani occhi. Al centro della serata è rimasto il lavoro di Croce Azzurra Ticinia e dei suoi volontari, impegnati ogni giorno in un servizio concreto per chi ha bisogno di essere accompagnato in sicurezza nelle attività essenziali della vita quotidiana.