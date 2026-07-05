Milano, la rete anti piccioni penzolante in Galleria e l’intervento dei Vigili del fuoco tra turisti e passanti

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A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti nella Galleria Vittorio Emanuele per una rete anti piccioni ceduta sopra il passaggio.L’intervento è avvenuto nel pomeriggio, nella parte centrale della Galleria. Una porzione della recinzione metallica installata per impedire il passaggio dei piccioni aveva ceduto e si era abbassata verso l’area frequentata da passanti e turisti.

La rete era ormai penzolante e si trovava quasi ad altezza d’uomo. Una situazione che poteva creare un rischio per chi attraversava la Galleria, uno dei punti più frequentati del centro di Milano.

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🚒 La rete rimossa e l’area messa in sicurezza

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, assistiti dalla polizia locale. L’area interessata è stata controllata per consentire le operazioni in sicurezza e ridurre il rischio per il passaggio delle persone. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere la parte di rete ormai instabile e a mettere in sicurezza il punto in cui la recinzione aveva ceduto. L’intervento si è concluso senza feriti o infortunati.

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La presenza della polizia locale ha permesso di gestire il transito nella zona durante le operazioni. La situazione è poi tornata sotto controllo dopo la rimozione della parte pericolante.