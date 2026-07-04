Milano, Stazione Centrale, il “finto aiuto” alla bigliettatrice diventa una rapina
Milano, alla stazione Centrale la Polizia Ferroviaria ha arrestato un 36enne ivoriano accusato di rapina impropria ai danni di un viaggiatore. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 29 giugno, durante i controlli quotidiani della Polizia di Stato nello scalo ferroviario milanese. Gli agenti della Polfer erano impegnati nei servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, quando è arrivata la segnalazione di una rapina appena avvenuta nell’area della stazione.
L’uomo, un cittadino ivoriano di 36 anni con precedenti, si era avvicinato a un viaggiatore con il pretesto di aiutarlo ad acquistare un biglietto a una biglietteria automatica. Approfittando di un momento di distrazione, si è impossessato di 137 euro e ha cercato di allontanarsi.
🚔 Bloccato mentre tenta di entrare nei sottopassi della metropolitana
Dopo la segnalazione, i poliziotti sono intervenuti rapidamente. Il 36enne ha tentato la fuga passando dai sottopassi della metropolitana, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento a piedi. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso all’uomo la somma di denaro sottratta poco prima al viaggiatore. I 137 euro sono stati quindi recuperati e restituiti al legittimo proprietario. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato per rapina impropria ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.