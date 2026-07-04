Milano, Stazione Centrale, il “finto aiuto” alla bigliettatrice diventa una rapina

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Milano, alla stazione Centrale la Polizia Ferroviaria ha arrestato un 36enne ivoriano accusato di rapina impropria ai danni di un viaggiatore. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 29 giugno, durante i controlli quotidiani della Polizia di Stato nello scalo ferroviario milanese. Gli agenti della Polfer erano impegnati nei servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, quando è arrivata la segnalazione di una rapina appena avvenuta nell’area della stazione.

L’uomo, un cittadino ivoriano di 36 anni con precedenti, si era avvicinato a un viaggiatore con il pretesto di aiutarlo ad acquistare un biglietto a una biglietteria automatica. Approfittando di un momento di distrazione, si è impossessato di 137 euro e ha cercato di allontanarsi.

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🚔 Bloccato mentre tenta di entrare nei sottopassi della metropolitana

Dopo la segnalazione, i poliziotti sono intervenuti rapidamente. Il 36enne ha tentato la fuga passando dai sottopassi della metropolitana, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento a piedi. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso all’uomo la somma di denaro sottratta poco prima al viaggiatore. I 137 euro sono stati quindi recuperati e restituiti al legittimo proprietario. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato per rapina impropria ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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