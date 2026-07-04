Milano, San Siro, coltellate in strada al mattino: bloccato un 22enne

Letture: 3.000

Milano, in via Alfonso Capecelatro, zona San Siro, un 55enne è stato accoltellato in strada: la Polizia ha bloccato un 22enne. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di sabato 4 luglio. La richiesta di soccorso alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 7.29 segnalavano un uomo ferito da un’arma bianca, un coltello o qualcosa di affilato, in via Alfonso Capecelatro, nei pressi del numero civico 37, e dell’area esterna di un bar. Il ferito è un uomo di 55 anni, colpito all’addome con numerose coltellate da un 22enne gambiano, poi bloccato dalla Polizia. Dai primi elementi emersi, i due non si sarebbero conosciuti.

🚑 I soccorsi e il trasporto a Niguarda

La centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Misericordia, un medico e un’infermiere tramite le auto dell’Att di Milano. Dopo i prmi soccorsi sul posto il medico ha accompagnato il ferito, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, in codice giallo. le condizioni del fertio sono considerati gravi, ed è in prognosi riservata.

Inserzioni

🚔 Il 22enne bloccato dalla Polizia

Per l’aggressione è stata allertata la Questura di Milano. Le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenute nella zona e hanno trovato e fermato il giovane indicato come l’aggressore. Lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’arma usata sarebbe un coltello con lama di circa 7 centimetri. Gli accertamenti della Polizia sono proseguiti per ricostruire con precisione la dinamica e il motivo dell’aggressione. Al momento, dalle informazioni disponibili, non emerge un rapporto precedente tra la vittima e il giovane fermato, vi è la possibilità che l’aggressore fosse in balia di forti disturbi psichici.

Inserzioni