Milano, Bruzzano: il box “troppo frequentato” finisce sotto sequestro

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Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne italiano dopo un controllo in via Pesaro, a Bruzzano, legato a un’indagine sullo spaccio di droga. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, impegnati in un’attività investigativa contro la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al centro degli accertamenti c’era uno stabile di via Pesaro, individuato come possibile luogo utilizzato per custodire e cedere droga.

Giovedì 2 luglio, intorno alle 12.30, i poliziotti hanno predisposto un servizio di appostamento. Durante l’osservazione hanno notato il 21enne arrivare a bordo di uno scooter, entrare nello stabile e dirigersi verso i box ai piani interrati. Dopo pochi minuti è uscito e si è allontanato velocemente. Il comportamento ha insospettito gli agenti, che si sono riposizionati per tenere sotto controllo il vialetto di accesso ai box. Circa mezz’ora dopo, il giovane è tornato. Prima ha controllato che non ci fosse nessuno, poi ha aperto il box di sua pertinenza e ha preso due oggetti da una busta.

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🚔 Droga nel box e sullo scooter

I poliziotti, che avevano seguito tutta la scena senza perderlo di vista, lo hanno fermato per un controllo. Addosso aveva due panetti di hashish appena prelevati dalla busta e 190 euro in contanti. La perquisizione del box ha portato al sequestro di circa 7 chili di hashish, 1,2 chili di marijuana, 183 grammi di cocaina, 328 grammi di resina di cannabis, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

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Sul motoveicolo usato dal giovane sono stati trovati anche 31 grammi di marijuana. Nel box gli agenti hanno inoltre trovato una moto risultata provento di furto. Per questo il 21enne, oltre all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato denunciato per ricettazione. Al termine degli accertamenti di rito, il giovane è stato accompagnato alla casa circondariale di San Vittore.