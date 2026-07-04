Legnano,60enne aggredito in via Venegoni: finisce in ospedale

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Legnano, un uomo di 60 anni è finito in ospedale dopo un’aggressione avvenuta nella notte in via Mauro Venegoni. La richiesta di soccorso è arrivata alle 00.03, e la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Legnano e i carabinier della compagnia di Legnano. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione è avvenuta al termine di una lite tra due uomini. La discussione sarebbe iniziata in un altro punto della città ed essere poi proseguita in via Venegoni, dove è degenerata.

Il 60enne è stato colpito con calci e pugni. I soccorritori hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, in codice verde. Nella notte, dopo gli accertamenti e le medicazioni, l’uomo è stato dimesso.

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🚔 Carabinieri al lavoro sulla lite

Per l’episodio sono stati allertati anche i carabinieri di Legnano, chiamati a ricostruire la dinamica e a chiarire chi abbia aggredito il 60enne. Dai primi elementi, il ferito avrebbe riferito di non conoscere l’uomo che lo ha colpito. Al momento non risulta che abbia presentato denuncia, ha però 90 giorni per denunciare l’episodio. Dopo la denuncia, Gli accertamenti dei militari potranno a definire meglio quanto accaduto nella notte in via Mauro Venegoni.

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