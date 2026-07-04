News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

LegnanoMilano città metropolitana

Legnano,60enne aggredito in via Venegoni: finisce in ospedale

Redazione CNNZ
Auto dei carabinieri, di notte. Foto di repertorio
Letture: 2.231

Legnano, un uomo di 60 anni è finito in ospedale dopo un’aggressione avvenuta nella notte in via Mauro Venegoni. La richiesta di soccorso è arrivata alle 00.03, e la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Legnano e i carabinier della compagnia di Legnano. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione è avvenuta al termine di una lite tra due uomini. La discussione sarebbe iniziata in un altro punto della città ed essere poi proseguita in via Venegoni, dove è degenerata.

Il 60enne è stato colpito con calci e pugni. I soccorritori hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, in codice verde. Nella notte, dopo gli accertamenti e le medicazioni, l’uomo è stato dimesso.

Inserzioni

🚔 Carabinieri al lavoro sulla lite

Per l’episodio sono stati allertati anche i carabinieri di Legnano, chiamati a ricostruire la dinamica e a chiarire chi abbia aggredito il 60enne. Dai primi elementi, il ferito avrebbe riferito di non conoscere l’uomo che lo ha colpito. Al momento non risulta che abbia presentato denuncia, ha però 90 giorni per denunciare l’episodio. Dopo la denuncia, Gli accertamenti dei militari potranno a definire meglio quanto accaduto nella notte in via Mauro Venegoni.

Inserzioni
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire