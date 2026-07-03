Milano, zona Piola: la bravata finisce in tragedia, e un 28enne perde la vita in piscina

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A Milano un uomo è morto dopo un bagno nella piscina Romano di via Zanoia, dove sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia. La tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, all’interno dell’impianto sportivo comunale nella zona di Piola. L’uomo era con alcuni amici. Sono entrati in piscina quando era chiusa al pubblico. La vittima è un 28enne peruviano.

🚑 La corsa al Policlinico

L’allarme è scattato alle 23.51 in via Giuseppe Zanoia, all’interno della piscina. I soccorritori sono accorsi senza notizie, non si sapeva cosa fosse successo. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto gli agenti della polizia di stato, , i vigili del fuoco del comando di via Messina, la Polizia Locale di Milano Beccaria UN’auto medica e un’ambulanza di Padana Emergenza. L’uomo è stato trovato in acqua, privo di sensi. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, poi il trasporto è proseguito in codice rosso, accompagnato dal medico, verso l’ospedale Policlinico di Milano, dove l’arrivo dell’ambulanza risulta alle 1.10. Il decesso è stato constatato poco dopo.

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🚒 Dinamica ancora da chiarire

Al momento non è stata confermata una causa certa della morte e non si sa ancora cosa sia successo. Tra le ipotesi ci sono l’annegamento per un possibile malore o una difficoltà improvvisa dopo l’ingresso in acqua. Forse ha battuto la testa dopo un tuffo. Tutte ipotesi plausibili, ma non confermate. Gli accertamenti sono affidati alla polizia di stato. Saranno le verifiche successive a chiarire la dinamica e a ricostruire cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’allarme.

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