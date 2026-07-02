Rescaldina, bimbo di 5 anni cade dal quarto piano

Letture: 2.658

A Rescaldina un bambino di 5 anni è caduto dal quarto piano di un palazzo nella frazione Ravello. È successo nella mattina di giovedì 2 luglio, poco dopo le 7, in via Aldo Moro. Il piccolo, di origini rumene, abita nello stabile con la famiglia e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfuggito al controllo dei familiari. Il bambino sarebbe uscito sul balcone e da lì sarebbe precipitato nel vuoto dal quarto piano. Una caduta che avrebbe avuto conseguenze gravissime, se non fosse stata attutita da tende e dai fili degli stendibiancheria presenti sui balconi dei tre piani inferiori.

🚓 I carabinieri ricostruiscono la dinamica

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita. Un elemento che non riduce la gravità dell’accaduto, ma che ha dato un primo sollievo dopo i momenti di forte apprensione vissuti nella zona. Sulle circostanze esatte della caduta sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. I militari stanno ricostruendo i passaggi che hanno preceduto l’episodio, a partire dal momento in cui il bambino si sarebbe allontanato dal controllo dei familiari fino alla caduta dal balcone.

Inserzioni

🏠 La caduta attutita dagli stendibiancheria

Uno degli elementi centrali della ricostruzione riguarda proprio i fili degli stendibiancheria. Durante la caduta, il bambino avrebbe incontrato quelli collocati nei balconi sottostanti, che avrebbero rallentato l’impatto prima dell’arrivo a terra. A Rescaldina la notizia si è diffusa rapidamente, anche a causa la dinamica dell’incidente domestico. Non è facile salvarsi dopo una caduta da almeno 12 metri.

Inserzioni

Al momento non risultano ulteriori dettagli ufficiali sulle condizioni sanitarie del piccolo, . Gli accertamenti dovranno chiarire anche quali siano state le fasi immediatamente precedenti alla caduta.