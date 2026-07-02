Milano, San Siro: il calzino vola dal finestrino, davanti ai poliziotti. Ecco cosa c’era dentro

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A Milano un 29enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia dopo un controllo in via Rembrandt, in zona San Siro. L’operazione è iniziata ieri sera alle 23.46, quando gli agenti hanno notato l’uomo insieme ad altri due cittadini nordafricani passare in auto davanti ad un posto di controllo. Alla vista della Polizia, dal veicolo è stato lanciato un calzino fuori dal finestrino. Quel gesto ha fatto scattare il controllo. Gli agenti hanno recuperato l’involucro e hanno verificato cosa contenesse. All’interno sono state trovate 11 dosi di cocaina e una dose di hashish.

🚓 Il controllo in via Rembrandt

Fermata l’auto i poliziotti hanno proceduto con la perquisizione personale e al 29enne che aveva lanciato il calzino hanno trovato addosso oltre 1.500 euro in contanti. Il denaro, insieme alla droga recuperata nel calzino, è stato sequestrato. Al termine del controllo per l’uomo è scattato l’arresto. Al momento non risultano ulteriori dettagli sull’esito degli accertamenti nei confronti degli altri due uomini presenti con lui. Sono stati identificati, ma non hanno nulla a loro carico.

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