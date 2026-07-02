News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

San SiroMilano

Milano, San Siro: il calzino vola dal finestrino, davanti ai poliziotti. Ecco cosa c’era dentro

Redazione CNNZ
San Siro,Calzino lanciato da auto,Milano. Milano, San Siro: il calzino vola dal finestrino, davanti ai poliziotti. Ecco cosa c'era dentro - 02/07/2026
Letture: 2.436

A Milano un 29enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia dopo un controllo in via Rembrandt, in zona San Siro. L’operazione è iniziata ieri sera alle 23.46, quando gli agenti hanno notato l’uomo insieme ad altri due cittadini nordafricani passare in auto davanti ad un posto di controllo. Alla vista della Polizia, dal veicolo è stato lanciato un calzino fuori dal finestrino. Quel gesto ha fatto scattare il controllo. Gli agenti hanno recuperato l’involucro e hanno verificato cosa contenesse. All’interno sono state trovate 11 dosi di cocaina e una dose di hashish.

🚓 Il controllo in via Rembrandt

Fermata l’auto i poliziotti hanno proceduto con la perquisizione personale e al 29enne che aveva lanciato il calzino hanno trovato addosso oltre 1.500 euro in contanti. Il denaro, insieme alla droga recuperata nel calzino, è stato sequestrato. Al termine del controllo per l’uomo è scattato l’arresto. Al momento non risultano ulteriori dettagli sull’esito degli accertamenti nei confronti degli altri due uomini presenti con lui. Sono stati identificati, ma non hanno nulla a loro carico.

Inserzioni

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire