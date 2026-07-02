Boffalora, si accascia mentre taglia l’erba. La causa del malore potrebbe essere ancora un colpo di calore

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A Boffalora sopra Ticino un uomo di 25 anni è stato soccorso dal 118 dopo un malore improvviso in via Magenta. E’ successo nel pomeriggio di mercoledì, alle 14.39, davanti allo stabilimento della Vetropack. Il giovane stava svolgendodei lavori di giardinaggio, tagliando l’erba, quando si è sentito male e si è accasciato a terra. il nue 112 è stato chiamato subito dai presenti che si sono accorti della situazione e hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

🚑 I soccorsi in via Magenta

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e un’auto medica, arrivata da Varese, in codice rosso, ma fortunatamente, dopo i primi trattamenti sul posto, le condizioni del 25enne sono migliorate e l’emergenza è stata riclassificata in codice giallo e il 25enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, accompagnato dal medico, per gli accertamenti e le cure necessarie.

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☀️ Caldo e lavoro all’aperto, nessuna causa confermata

Nelle stesse ore il territorio del Magentino era interessato da temperature elevate. Il possibile ruolo del caldo e dello sforzo fisico all’aperto resta però una possibile causa del malore. L’episodio, in ogni caso richiama comunque l’attenzione sui rischi legati alle attività fisiche nelle ore più calde, quando si lavora sotto il sole, cosa che quando si superano i 30 non bisognerebbe fare senza delle adeguate protezioni. Idratazione, frequenti pause all’ombra e riduzione degli sforzi intensi nelle fasce orarie più critiche restano comportamenti di prudenza, in particolare durante le ondate di calore come quella di queste ultime settimane.

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