Milano, treni sospesi tra Rogoredo e San Cristoforo per due weekend

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Milano, stop ai treni tra Rogoredo e San Cristoforo per due weekend di luglio. La circolazione ferroviaria sarà sospesa nei fine settimana del 4 e 5 luglio e dell’11 e 12 luglio per lavori di manutenzione al Ponte sul Naviglio Grande. L’interruzione, secondo l’avviso di RFI, partirà già dalle 23 di venerdì 3 luglio e resterà in vigore fino alle 5 di lunedì 6 luglio.

Lo stesso schema sarà ripetuto nel fine settimana successivo: stop dalle 23 di venerdì 10 luglio alle 5 di lunedì 13 luglio. Il tratto interessato è quello fra le stazioni di Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo, un collegamento importante per chi usa la cintura sud ferroviaria milanese e per i pendolari diretti verso l’area di Albairate, Mortara e Alessandria.

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Le linee coinvolte dallo stop

Le modifiche riguardano in particolare la linea S9 Saronno-Seregno-Milano San Cristoforo-Albairate e i treni della direttrice Milano-Mortara-Alessandria. Coinvolti anche alcuni collegamenti sulla relazione Alessandria-Pavia-Milano e Pavia-Voghera. Per la S9, i treni provenienti da Saronno e diretti verso sud circoleranno solo fino a Milano Rogoredo. Dall’altra parte, i treni provenienti da Albairate o diretti ad Albairate circoleranno tra Albairate e Milano San Cristoforo. Il collegamento diretto tra le due stazioni milanesi sarà quindi interrotto.

Inserzioni

Per la linea Milano-Mortara-Alessandria, i treni saranno cancellati nella tratta tra Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo e circoleranno solo tra Alessandria o Mortara e Milano San Cristoforo. Chi deve raggiungere Rogoredo dovrà quindi usare percorsi alternativi. Le società ferroviarie invitano i viaggiatori a consultare i canali digitali di Trenord prima di mettersi in viaggio, perché gli orari possono essere modificati e alcune corse possono subire variazioni, limitazioni o cancellazioni.

Alternative con i collegamenti urbani ATM

Per muoversi nella tratta interrotta sarà possibile utilizzare i collegamenti urbani di ATM, secondo le modalità indicate da Trenord. È quindi importante controllare in anticipo biglietti, abbonamenti validi e percorsi consigliati, soprattutto per chi deve raggiungere Rogoredo, San Cristoforo o le coincidenze con altre linee ferroviarie e metropolitane. I disagi riguarderanno soprattutto chi viaggia nei weekend, ma anche chi programma rientri serali il venerdì o partenze molto presto il lunedì mattina. L’interruzione, infatti, non coincide solo con le giornate di sabato e domenica, ma comprende anche le ore notturne di venerdì e le prime ore del lunedì.

Nel periodo dei lavori sono previste anche modifiche legate ad altri cantieri nella stazione di Milano Greco Pirelli, con variazioni su alcuni treni regionali. Per questo motivo è consigliabile non affidarsi agli orari abituali, ma verificare la corsa specifica poco prima della partenza. Il consiglio per i pendolari e per chi deve raggiungere Milano nei due fine settimana è di programmare il viaggio con anticipo, valutare tempi più lunghi e controllare eventuali coincidenze alternative. Nei weekend del 4-5 e 11-12 luglio la cintura ferroviaria sud di Milano subirà quindi una modifica importante, con effetti su più direttrici regionali.