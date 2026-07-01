Legnano, droga e munizioni sequestrate nei boschi

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Cartucce, droga e armi nei boschi: la bonifica organizzata dalla polizia di Stato ha fatto scoprire i nascondigli degli spacciatori. E’ successo tra Legnano, Marnate e Castellanza, dove la Polizia di Stato ha sequestrato munizioni, droga e armi durante una operazione mirata. L’intervento ha riguardato l’area boschiva compresa tra il territorio di Legnano, in provincia di Milano, e quelli di Marnate e Castellanza, in provincia di Varese.

L’attività è stata svolta nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di bonificare una zona dove erano presenti due bivacchi. A operare sono stati gli agenti dei Commissariati di Legnano e Busto Arsizio. Con loro hanno lavorato anche i volontari dell’associazione SOS Metal Detector Nazionale, sezione Lombardia, che hanno messo a disposizione strumentazione tecnica per individuare oggetti nascosti nell’area.

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🚓 Nei bivacchi spuntano cartucce e droga

Durante la bonifica, gli agenti hanno trovato e sequestrato 103 cartucce calibro 12, 24 cartucce calibro 7,65, una cartuccia calibro 380 e 148 cartucce calibro 308. Il munizionamento era nascosto nei pressi dei bivacchi individuati nella zona boschiva. Nello stesso contesto sono stati trovati anche circa due grammi e mezzo di cocaina, alcune armi bianche, una scacciacani priva di tappo rosso, una replica di fucile e alcuni bilancini di precisione. Il materiale è stato sequestrato.

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🔎 Il ruolo dei volontari con il metal detector

Il contributo dei volontari di SOS Metal Detector Nazionale è stato utile per la ricerca di oggetti nascosti nel terreno e nella vegetazione. La strumentazione impiegata ha permesso agli agenti di individuare materiale che, in un normale controllo visivo dell’area, avrebbe potuto restare occultato. La bonifica si inserisce nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato nelle aree boschive al confine tra Alto Milanese e Varesotto.

Zone di questo tipo vengono spesso monitorate dalle forze dell’ordine per contrastare degrado, bivacchi e attività illecite legate allo spaccio. Il sequestro di munizionamento, armi bianche, droga e strumenti di precisione rappresenta il risultato operativo dell’intervento. Gli accertamenti successivi serviranno a definire eventuali collegamenti tra il materiale recuperato e attività criminali presenti nell’area.