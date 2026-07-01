Lainate, i vandali ce l’hanno con i carabinieri

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A Lainate, nella frazione di Barbaiana, scritte contro i carabinieri sono comparse nella notte sulla casetta dell’area di piazza del Mercato. Si tratta di un atto di vandalismo che ha preso di mira la piccola struttura pubblica della zona, imbrattata con frasi offensive e minacciose rivolte ai carabinieri e alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto durante la notte e ha subito richiamato l’attenzione dei residenti e delle istituzioni.

A leggere gli insulti apparsi sul muro , si potrebbe anche rispondere che le mamme dei vandali dovrebbero aver ben altre preoccupazioni per i loro figli, piuttosto che decidano di fare un lavoro onesto e di servizio al prossimo. La casetta si trova in un’area frequentata della frazione, punto di riferimento per la piazza del Mercato e per la vita del quartiere. Proprio per questo la comparsa delle scritte ha avuto un impatto immediato: non solo un danno materiale, ma anche un messaggio ostile rivolto a chi rappresenta la sicurezza pubblica.

Inserzioni

🚓 Le immagini delle telecamere al vaglio dei carabinieri

La zona è coperta da telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono già al vaglio degli stessi carabinieri, che potranno verificare eventuali passaggi utili a ricostruire l’episodio e a individuare chi ha materialmente realizzato le scritte. Al momento non risultano indicati responsabili identificati. Gli accertamenti sono quindi concentrati sulla ricostruzione dei movimenti avvenuti durante la notte nell’area di piazza del Mercato e nelle vie vicine.

Inserzioni

L’atto vandalico si inserisce in un contesto particolarmente delicato perché il contenuto delle frasi non si limita al danneggiamento di un bene pubblico. Le scritte, infatti, colpiscono direttamente carabinieri e forze dell’ordine, con espressioni di odio e minaccia. Il danno alla struttura dovrà essere valutato anche dal punto di vista del ripristino. Resta però centrale l’aspetto investigativo: capire quando le scritte siano state realizzate, da quante persone e con quali modalità.

🏛️ La condanna di Cecchetti

Sull’episodio è intervenuto, l’on. Fabrizio Cecchetti, deputato della Lega, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e componente della IV Commissione Difesa. Cecchetti ha definito le scritte un gesto “vile e inaccettabile” ed ha espresso solidarietà all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine. Il parlamentare ha sottolineato che messaggi di questo tipo rappresentano un attacco a uomini e donne che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini. Ha inoltre auspicato che i responsabili vengano individuati rapidamente e chiamati a rispondere delle proprie azioni.