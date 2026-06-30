Orobie Orientali, trekking di 7 giorni tra rifugi e laghi alpini ad alta quota

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Ecco come passare una settimana sospesi tra roccia, rifugi e laghi delle Orobie Orientali. Dal primo al 7 agosto è in programma un trekking di 7 giorni tra rifugi CAI, laghi alpini e sentieri d’alta quota. Il percorso attraversa il cuore più selvaggio delle Alpi Orobie bergamasche e collega alcuni rifugi storici e panoramici: Laghi Gemelli, Longo, Brunone, Coca, Curò e Albani. L’iniziativa è proposta da Via per Monti e si rivolge a escursionisti esperti, abituati a camminare su terreni sconnessi e a sostenere tappe lunghe con dislivelli importanti.

Il programma parla chiaro: 90 chilometri complessivi, circa 6.500 metri di dislivello positivo e 6 notti in rifugio. Non è quindi una gita leggera, ma un’esperienza di montagna vera, con giornate da 6 o 7 ore di cammino, pause comprese.

Inserzioni

🥾 7 tappe nel cuore delle Orobie

La partenza è fissata per sabato 1 agosto. Il ritrovo sarà alle 8 ad Ardesio, in provincia di Bergamo, nel parcheggio di via Locatelli. Da lì i partecipanti si sposteranno verso Valcanale, compattando le auto. Il rientro è previsto venerdì 7 agosto, sempre ad Ardesio, intorno alle 17. La prima tappa porterà da Valcanale al Rifugio Laghi Gemelli, con 10 chilometri e 1.300 metri di dislivello positivo. Il giorno successivo il gruppo raggiungerà il Rifugio Longo, con una tappa da 15 chilometri e 900 metri di dislivello. Il terzo giorno sarà la volta del Rifugio Brunone, con altri 10 chilometri e 1.100 metri di dislivello.

Inserzioni

La quarta tappa collegherà il Brunone al Rifugio Coca: 7 chilometri e 650 metri di dislivello. Il quinto giorno il percorso proseguirà verso il Rifugio Curò, con 10 chilometri e 950 metri di dislivello positivo. La sesta giornata sarà una delle più lunghe: dal Curò al Rifugio Albani, 19 chilometri e 1.200 metri di dislivello. L’ultima tappa porterà dal Rifugio Albani ad Ardesio, con 15 chilometri e 400 metri di dislivello.

⛰️ Un cammino per escursionisti esperti

Il trekking è classificato EE, cioè per escursionisti esperti. La scheda tecnica indica la necessità di una buona capacità di movimento su terreni sconnessi e una preparazione fisica adeguata per affrontare più giorni consecutivi di cammino. Il percorso passa spesso oltre i 2.000 metri di quota e attraversa ambienti rocciosi, laghi alpini e scenari legati ai grandi nomi delle Orobie, dal Pizzo Coca alla Presolana. La natura del Parco delle Orobie offre anche la possibilità di avvistare stambecchi e aquile.

Il viaggio non è solo cammino. Le notti saranno trascorse nei rifugi orobici, con pernottamento in camerate e mezza pensione. Il programma segnala la necessità di portare sacco lenzuolo, asciugamano e ciabatte personali. La doccia potrà essere fatta acquistando i gettoni nei rifugi. La quota di partecipazione è di 320 euro e comprende l’accompagnamento professionale di una guida AMM su tutto il percorso, l’organizzazione, la logistica e la stesura del programma. Restano extra le mezze pensioni nei rifugi, indicate in 371 euro, oppure 303 euro per i soci CAI, con possibile lieve variazione in base ai listini 2026. È prevista anche una tassa di soggiorno di 1 euro per l’ultima notte al Rifugio Albani.

Come prenotare

Per riservare il posto è necessario inviare nome, cognome e numero di telefono di tutti i partecipanti via mail a info@viapermonti.com oppure al numero +39 3284916637. Per prenotare è richiesta una caparra di 100 euro a persona.